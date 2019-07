Además, aclaró: "Como abogado no voy a permitir que ninguna clienta mía sufra violencia física y psicológica, estos guapos de cartón que le pegan a las mujeres deben ser tratados como lo que son. Vamos a ira hasta las ultimas consecuencias hasta que esta persona no se readapte, haga un curso y pida las disculpas correspondientes y todo este acreditado por profesionales idóneos en la materia. Ella no va a permitir ningún nuevo atropello. Las medidas cautelares son por cincuenta días, luego que caduque ese plazo veremos como seguimos, hay muchas medidas que se pueden llevar adelante".