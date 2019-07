"En la televisión no hay ficción y el público cuando tiene que elegir, busca extranjeras, pero yo no creo en la manipulación. Aún así, cuando hay opciones, la gente responde muy bien al cine argentino", dijo y explicó que la buena respuesta se debe a las maneras diversas de contar: "No hay un modelo. Los filmes no se repiten entre sí y contamos con talento, pero eso requiere de dinero, porque con voluntad no se puede hacer, se necesita exhibición, distribución y comunicación".