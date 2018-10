Como entrevistador, aunque él no se siente como tal, su tarea no es nada fácil: "Después de las notas salgo con mucha carga. No soy periodista ni lo pretendo, pregunto desde la curiosidad. De los encuentros con los protagonistas me llevo muchas cosas: frases con carga emocional, enseñanzas y preguntas para mí mismo. Conozco una historia y pregunto '¿por qué te haces un problema por esto?' Hablás con alguien que pasó hambre o que superó una guerra y te das cuenta que hay que medir las cosas de otra manera".