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Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá: hora y dónde ver el duelo que define el primer semifinalista de la Liga BetPlay I-2026

La ventaja en el partido de ida fue para el equipo antioqueño, que superó 2-1 al debutante de la Liga con un gol de Juan Manuel Rengifo y un autogol del portero del Internacional de Bogotá

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Juan Manuel Rengifo fue elegido como la figura del partido de Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional - crédito Colprensa/Cristian Bayona
Juan Manuel Rengifo fue elegido como la figura del partido de Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Atlético Nacional e Internacional de Bogotá definirán el primer equipo semifinalista del primer semestre de la Liga BetPlay 2026. El estadio Atanasio Girardot será la sede del encuentro de vuelta en los cuartos de final del campeonato colombiano, luego de que los Verdolagas se impusieran 2-1 en el partido de ida, jugado en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.

En los primeros 90 minutos, el conjunto bogotano abrió el marcador a los 28 minutos gracias a una jugada iniciada por el arquero Simón Zapata y culminada en forma efectiva por Ian Poveda, en una acción que involucró también a Kevin Parra. Inter de Bogotá, dirigido por Ricardo Valiño, exhibió un dominio sostenido durante los primeros 45 minutos y generó múltiples opciones de peligro, incluyendo oportunidades claras para Fabricio Sanguinetti y Agustín Irazoque.

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Sin embargo, la ventaja local fue efímera: a los 33 minutos, un error del propio Simón Zapata tras un tiro de esquina provocó el empate, al introducir el balón en su propia portería. Este autogol devolvió la igualdad en el marcador y obligó a ambos equipos a reajustar sus estrategias.

Alfredo Morelos asistió a Juan Manuel Rengifo en el segundo gol de Atlético Nacional en la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay - crédito Colprensa/Cristian Bayona
Alfredo Morelos asistió a Juan Manuel Rengifo en el segundo gol de Atlético Nacional en la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay - crédito Colprensa/Cristian Bayona

En la segunda mitad, la paridad se mantuvo hasta pasado el minuto 60, cuando Atlético Nacional asumió el control del encuentro y comenzó a generar oportunidades claras de gol. Las intervenciones de Alfredo Morelos resultaron determinantes en la creación ofensiva, y fue él quien asistió a Juan Manuel Rengifo para que marcara el tanto de la victoria a los 68 minutos. La jugada se originó con Morelos dejando la pelota servida para que Rengifo definiera de media distancia ante la pasividad de la defensa local, en particular la de Vivas y Gómez.

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El partido de vuelta se jugará el martes 12 de mayo desde las 6:20 p. m. siendo Atlético Nacional el local, derecho otorgado por ser el mejor equipo en el todos contra todos. La transmisión de televisión será por Win + Fútbol y Win Play.

Boletería para el partido de Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá

Atlético Nacional clasificó líder a los 'Play-off', mientras que Internacional de Bogotá fue octavo en la fase todos contra todos - crédito Colprensa/Cristian Bayona
Atlético Nacional clasificó líder a los 'Play-off', mientras que Internacional de Bogotá fue octavo en la fase todos contra todos - crédito Colprensa/Cristian Bayona

Los precios de la boletería para el partido entre Atlético Nacional y el Internacional de Bogotá varían según la localidad, con tarifas que van desde los $52.000 hasta los $228.000 pesos colombianos antes de cargos por servicio.

La localidad más costosa es en el estadio Atanasio Girardot es Platea, con un precio base de $228.000 pesos, a los que se suman $16.279 por concepto de servicio, para un total de $244.279. Le sigue la Occidental Alta, con un valor base de $150.000 y un costo final de $160.710, y la Occidental Baja, que tiene un precio de $137.000 y llega a $146.782 con el cargo adicional.

En las tribunas orientales, la Oriental Alta tiene un precio base de $84.000, con un total de $89.998, mientras que la Oriental Baja se ubica en $77.000, con un costo final de $82.498.

Las localidades más económicas son el Norte, el Sur y la Gramilla —esta última habilitada para personas con movilidad reducida—, todas con un precio base de $52.000 y un total de $55.713 incluido el cargo por servicio.

El organizador del evento precisó que no se permite el ingreso de la hinchada visitante. En cuanto a los menores de edad, el acceso varía por localidad: en la Oriental se admiten niños mayores de dos años; en la Occidental, desde niños que ya caminen de forma autónoma; en la Popular Norte, mayores de cinco años; y en la Popular Sur, mayores de 14 años.

Así van las llaves de la fase final de la Liga BetPlay I-2026

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor
Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor
  • Deportes Tolima 1-0 Deportivo Pasto
  • América de Cali 1-1 Independiente Santa Fe
  • Once Caldas 0-1 Junior FC

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