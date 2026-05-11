La polémica Juliana Guerrero recibió abucheos incluos en un evento de campaña de Iván Cepeda en Valledupar: “¡Fuera!"

Los asistentes al evento del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, manifestaron abucheos dirigidos a Juliana Guerrero - crédito @CNotiWeb/X

La presencia de Juliana Guerrero, representante del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar y señalada por algunos sectores de influir en el Gobierno Petro, generó abucheos y gritos en su contra durante una concentración política del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la plaza Alfonso López de Valledupar.

Durante el evento, realizado el sábado 9 de mayo de 2026, parte del público expresó su rechazo con exclamaciones como “¡fuera, Juliana Guerrero, fuera!”, lo que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales.

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Guerrero, identificada entre los colaboradores logísticos del acto, permaneció cerca de la tarima junto al equipo organizador. La reacción del público surgió cuando algunos de los presentes reconocieron a la funcionaria, quien ha sido señalada en distintas ocasiones por polémicas relacionadas con su trayectoria académica y su papel como representante del Gobierno nacional.

Durante el evento, realizado el sábado 9 de mayo de 2026, parte del público expresó su rechazo con Juliana Guerrero - crédito @jguerrero112/Instagram

Mientras se producían los abucheos, Cepeda continuó con su intervención sobre temas de coyuntura social. La jornada no se detuvo y las actividades de campaña siguieron según lo planeado a pesar de la tensión generada en el momento. Hasta ahora, Juliana Guerrero no ha dado declaraciones sobre lo sucedido en el evento.

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La figura de Guerrero ha estado en el centro de la discusión pública por las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

El ente judicial ha informado que existe una solicitud de imputación de cargos en su contra y de Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

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La Fiscalía señaló que los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable que presentó Juliana Guerrero para posesionarse como viceministra de Juventudes fueron expedidos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

La Fiscalía señaló que los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable que presentó Juliana Guerrero para posesionarse como viceministra de Juventudes - crédito Colprensa

Según documentos oficiales, la funcionaria fue convocada en dos oportunidades a una audiencia de imputación de cargos, pero no se presentó. El organismo judicial indicó que la joven “tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos, tal y como se confirmó”.

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En fechas recientes, Juliana Guerrero también asistió a la posesión de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar para el periodo 2026-2030, donde actuó como delegada presidencial. Su presencia en eventos públicos ha continuado generando reacciones dispares, tanto dentro como fuera de los escenarios políticos.

¿Quién es Juliana Guerrero?

Juliana Guerrero es una joven funcionaria colombiana que obtuvo notoriedad nacional tras ser postulada para ocupar la Viceministratura de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. Con solo 23 años, su designación generó debate público debido a la rapidez con la que ascendió a cargos de alto nivel y a cuestionamientos sobre la autenticidad de sus títulos académicos.

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Originaria de Valledupar y criada en Agustín Codazzi, Guerrero inició su trayectoria en el sector público vinculada a equipos logísticos de campañas políticas. Más adelante, participó en la coordinación de políticas en entidades estatales y logró ocupar el cargo de jefa de gabinete en el Ministerio del Interior. Su perfil, marcado por la juventud y la proximidad a figuras políticas influyentes, la posicionó como una de las funcionarias más jóvenes propuestas para una viceministratura.

Juliana Guerrero es una joven funcionaria colombiana que obtuvo notoriedad nacional tras ser postulada para ocupar la Viceministratura de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad - crédito @jguerrero112/Instagram

La controversia en torno a Guerrero surgió cuando se identificaron inconsistencias en sus títulos universitarios, específicamente en contaduría pública y tecnología en gestión contable. La institución educativa que expidió sus diplomas reconoció irregularidades en el proceso de graduación, lo que llevó a la anulación de los títulos. Las autoridades iniciaron investigaciones para determinar si se configuraron delitos relacionados con falsedad documental.

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A pesar de no haber asumido formalmente el cargo de viceministra, el caso de Juliana Guerrero abrió un debate sobre los requisitos, la transparencia y la meritocracia en el acceso a cargos públicos en Colombia.