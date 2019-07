Peregrinos de la nada. La pareja empezó un periplo desolador. En la boite Flamingo no les pagaron. "Dormíamos en el suelo y Adrián, nuestro hijo recién nacido, en una valija. Una noche se cerró la tapa y casi muere asfixiado", recordaba Nélida mucho después, en sus días dorados: más de dos mil dólares por semana (en los 70, una fortuna). El dúo empezó a quebrarse. Eber entró como coreógrafo del Maipo, pero no consiguió sacar a Nélida de la última línea del coro: las partiquinas sin futuro. "Cada día estaba más insegura. Sólo Eber creía en mí y hacía lo imposible para promocionarme, pero yo no subía…".