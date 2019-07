Mora Godoy invita a comer a su casa y cuando uno pide pasar al baño se encuentra con un toilette de recepción para invitados muy particular: totalmente empapelado con fotos de la excelsa bailarina de tango, su carrera, sus viajes, sus presentaciones, los premios recibidos y su imponente imagen. En nuestra sección sobre la vida secreta de los famosos nos encargamos de contar las pequeñas delicias de la vida privada que no son titulares ni anuncios con sabor a primicia. Ni embarazos ni separaciones ni parejas encontradas in fraganti: simplemente situaciones cotidianas de las celebridades argentinas que no siempre se publican. Como la que se detalla a continuación.