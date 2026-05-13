Atlético Nacional se acercó a histórica marca gracias a su goleada 7-1 sobre Internacional de Bogotá: de qué se trata

Atlético Nacional se metió en las semifinales de la Liga BetPlay tras eliminar por marcador global de 9-2 sobre Internacional de Bogotá - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional dio un golpe de opinión en los playoffs de la Liga BetPlay, al golear por 7-1 a Internacional de Bogotá en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, para entrar a las semifinales en su mejor momento y con el favoritismo del título en junio, como lo demostró a lo largo del semestre.

El triunfo de los verdes se acercó a una histórica marca de la institución, que tiene más de 70 años de existencia y deja ver cómo el club sigue escribiendo páginas doradas para la institución, que quiere su primer trofeo en la temporada 2026 y el decimonoveno en liga.

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Los verdes ahora esperarán por su próximo rival en las semifinales de la Liga BetPlay, que continuarán entre el 12 y 13 de mayo, además de que la próxima ronda arrancaría el 16 y 17 de mayo, tendría su compromiso de vuelta entre el 23 y 24 del mismo mes, y la final dependerá de cómo transcurra el campeonato.

Una goleada que quedó en la historia

El conjunto de Diego Arias le metió todo el pie al acelerador para remontarle el marcador a Internacional de Bogotá en el estadio Atanasio Girardot, para ganar, golear y gustar con un 7-1 que causó la ovación de la afición, que a lo largo del semestre criticó fuertemente a la plantilla por su juego.

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Atlético Nacional logró su segunda máxima goleada en la historia como club profesional, un resultado que no se veía desde la época del llamado “El Dorado” y también fue por una escuadra que salió campeona en el fútbol colombiano, con un título muy recordado por la afición.

Atlético Nacional logró en 1954 la mayor goleada registrada en el club y su primer título en el fútbol colombiano - crédito Atlético Nacional

Aquella máxima victoria de los verdolagas se registró el 4 de abril de 1954, cuando los antioqueños superaron al Unión Magdalena por 8-1, en la primera jornada del torneo en el que se coronaron con 31 puntos en 18 presentaciones, con 14 victorias, tres empates y una derrota, además de que rompió la hegemonía de Millonarios, que antes fue tricampeón en 1951, 1952 y 1953.

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Sin embargo, la goleada de Nacional no se acercó al récord del fútbol colombiano, que fue en un encuentro entre dos conjuntos que ya desaparecieron y fueron Samarios, el primer club que nació en Santa Marta antes del Unión Magdalena, que superó por 12-1 a la Universidad Nacional el 29 de julio de 1951.

El 7-1 sobre Internacional de Bogotá es la segunda máxima goleada de Atlético Nacional en toda su historia - crédito Atlético Nacional

El próximo rival en semifinales

En el siguiente cruce, los verdes enfrentarán a uno de los dos conjuntos que protagonizan otra serie muy disputada en los cuartos de final. El rival saldrá del duelo entre Deportivo Pasto y Deportes Tolima. La llave favorece parcialmente al Pijao, que ganó 1-0 en el estadio Manuel Murillo Toro, aunque resta el partido de vuelta, programado para el 13 de mayo.

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Tolima y Deportivo Pasto definirán al rival de Atlético Nacional en semifinales, con la vuelta el 13 de mayo en el estadio Libertad - crédito Colprensa

Una diferencia clave de esta edición es la historia reciente de los posibles contrincantes. El Tolima ya ha eliminado a Atlético Nacional en instancias decisivas: lo dejó fuera en los cuartos de final del Torneo Finalización 2017 y lo superó en la final del Apertura 2018, ambas desde el punto penal. Sin embargo, sufrió una derrota ante el ahora equipo de Diego Arias en la final del Finalización 2024, contra la mayoría de jugadores que continúan en 2026.

El rendimiento del Deportivo Pasto también destaca en esta campaña. Pese a contar con una nómina sin grandes figuras, el plantel nariñense accedió a los playoffs bajo la dirección de Jonathan Risueño. Su trabajo ha recibido atención, en particular por los polémicos episodios tanto con la prensa como en la cancha, pero llevó al club a firmar una de las actuaciones sorpresa del torneo.

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