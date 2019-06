"Juan Alberto siempre creyó o vio cosas en mí. Yo le decía: 'Vos estás loco, no sé qué ves en mí…'. Pero él me decía: 'No, yo siento que vos tenés que hacer televisión'. Y a mí me daba mucha timidez el tema de la tele. Me acuerdo que me tocaba hacer las notas en la trastienda: yo hacía la parte previa con los artistas que estuvieran ahí y que después pasaban a hacer el show. Pero no quería ir al estudio, le tenía pánico. No tenía ganas de eso. Yo me quería quedar ahí atrás, que para mí ya era un regalo del cielo", recordaba Marcelo en un homenaje que le realizó a Badía en Sábado Show.