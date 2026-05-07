Colombia

Paloma Valencia descartó acercamientos actuales con Claudia López, pero no cierra la puerta a su apoyo: “Si necesitamos sus votos para ganar, los quiero”

La candidata presidencial aseguró que no existen conversaciones con la exalcaldesa de Bogotá y también aspirante, pero reconoció que sumaría su apoyo si fuera decisivo para la elección

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Paloma Valencia aseveró que aceptaría respaldo electoral de Claudia López si fuera necesario - crédito Colprensa
Paloma Valencia aseveró que aceptaría respaldo electoral de Claudia López si fuera necesario - crédito Colprensa

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, abordó la posibilidad de recibir respaldos de figuras políticas como la también aspirante Claudia López, en una reciente entrevista con Vicky Dávila, periodista y excandidata presidencial, para Semana.

Al referirse a ese escenario hipotético, Valencia descartó que existan diálogos en curso para sumar a la exalcaldesa de Bogotá a su campaña. “No. Yo soy muy amiga de Angélica. Con Claudia no es que seamos amigas”, explicó la senadora, dejando claro que no mantiene una relación cercana con López.

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Valencia subrayó que es una persona de trato abierto, aunque no prevé que López se sume a su aspiración presidencial.

Yo no creo que ella vaya a aterrizar en mi campaña. Creo que esa es una pregunta que uno no tiene que contestarse hasta que suceda”, manifestó.

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Pese a sus diferencias personales, la candidata del uribismo no descartó la importancia de sumar apoyos políticos en búsqueda de la victoria electoral. “Si necesitamos los votos de Claudia para ganar, quiero los votos de Claudia”, admitió Valencia, diferenciando entre las posturas individuales y el respaldo de la base electoral de López.

Consultada sobre la eventualidad de que el uribismo acepte el respaldo de Claudia López, Valencia fue enfática: “La que se estaría retractando es ella, no yo”. La senadora insistió en que una eventual alianza representaría un cambio de postura por parte de la exalcaldesa, quien ha sido una de las críticas más visibles del expresidente Álvaro Uribe.

Al cierre del diálogo, Valencia dejó abierta la puerta a posibles acercamientos, aunque reiteró su escepticismo sobre la llegada de López a su campaña.

Yo lo dejo abierto. Lo que no perdonarían los colombianos es que perdamos con Cepeda”, señaló la candidata. Pese a ello, sostuvo: “Le digo: yo no creo que ella vaya a llegar aquí”.

Las declaraciones de Paloma Valencia reflejan la dinámica de alianzas y tensiones en el panorama político nacional, en momentos donde el respaldo de sectores diversos puede resultar decisivo.

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