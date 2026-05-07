Estos son los versos de Mario Benedetti que citó Paloma Valencia para enviar mensaje a los colombianos indecisos: “No te quedes inmóvil”

Paloma Valencia aseguró que su campaña busca conectar con los votantes indecisos a través de mensajes de convicción, institucionalidad y participación ciudadana - crédito Europa Press

En medio de una entrevista marcada por reflexiones personales, tensiones políticas y mensajes dirigidos a los votantes indecisos, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia sorprendió al recitar fragmentos del poema No te salves, del escritor Mario Benedetti, durante una conversación con Vicky Dávila ― periodista, excandidata presidencial y quien participó en La Gran Consulta por Colombia junto a Valencia― para Semana el 7 de mayo de 2026.

La dirigente aseguró que las palabras representan una invitación a no quedarse en la indiferencia frente al futuro del país y las dirigió especialmente a los colombianos que aún no han decidido su voto de cara a las elecciones presidenciales.

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“No te quedes inmóvil al borde del camino. No quieras con desgana, no conjueles el júbilo. No te juzgues sin tiempo, no te pienses sin sangre, no te duermas sin sueño”, expresó.

La candidata del Centro Democrático explicó que el poema refleja la necesidad de actuar con convicción y asumir una posición activa frente al momento político que atraviesa Colombia.

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Durante la conversación con Vicky Dávila, la candidata habló sobre las tensiones de la campaña, el presunto hackeo de su teléfono y sus diferencias con otros sectores políticos - crédito Colprensa

Según afirmó, el mensaje busca motivar a los ciudadanos a participar y tomar decisiones desde la esperanza y no desde el miedo o la apatía. Además, sostuvo que la política necesita recuperar la capacidad de conectar emocionalmente con las personas y no limitarse únicamente a debates técnicos o confrontaciones entre candidatos.

Durante la entrevista, Valencia también habló sobre el impacto que la campaña presidencial ha tenido en su vida personal y familiar. En uno de los momentos más emotivos de la conversación, se dirigió a su hija Amapola y reconoció el “gran sacrificio” que implica el proceso electoral.

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“La mamá está aquí y va a estar aquí para ella y para todos los niños de Colombia”, expresó la senadora, quien aseguró que uno de sus principales objetivos es construir un país con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

La candidata añadió que una campaña presidencial exige enormes sacrificios personales y familiares, especialmente por el tiempo que implica recorrer distintas regiones del país y mantener una agenda política permanente.

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La entrevista también estuvo marcada por las denuncias de Valencia sobre un presunto hackeo a su teléfono celular. Según explicó, recibió información de que conversaciones privadas y chats personales estarían en manos de terceros en plena recta final de la campaña presidencial.

Abelardo de la Espriella fue mencionado por Valencia al referirse a los ataques que, según ella, ha recibido su candidatura en las últimas semanas - crédito Reuters

Frente a esta situación, indicó que decidió entregar poderes a su abogado Jaime Lombana para adelantar las acciones legales correspondientes. La candidata sostuvo que este episodio se suma a una serie de ataques políticos y personales que, según ella, ha enfrentado en las últimas semanas.

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Valencia señaló que sectores cercanos a Abelardo de la Espriella han impulsado críticas constantes contra su campaña, aunque aclaró que no considera que exista una pelea directa con él. Incluso, en tono humorístico, comentó que “cada quien tiene su gracia” al referirse a las incursiones musicales del abogado y político.

La candidata también habló sobre las divisiones internas dentro del uribismo y lamentó el distanciamiento con María Fernanda Cabal tras la consulta presidencial.

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Asimismo, se refirió a Miguel Uribe Londoño, asegurando que comprende el momento que atraviesa y que mantiene abiertas las puertas de su proyecto político para él y su equipo.

Álvaro Uribe Vélez volvió a ser defendido por la candidata presidencial, quien aseguró que mantiene admiración por su legado sin renunciar a su independencia política - crédito Colprensa

Sobre su relación con Álvaro Uribe Vélez, Valencia defendió su independencia política y afirmó que, aunque admira el legado del exmandatario, siempre ha tenido criterio propio. Además, explicó que la frase “Uribe es mi papá”, pronunciada en campaña, fue una manera simbólica de reconocer los logros de su gobierno.

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Finalmente, lanzó fuertes críticas contra Iván Cepeda, asegurando que una eventual presidencia suya llevaría al país “por el camino de Venezuela”. También reiteró que su meta es ganar en primera vuelta y envió un mensaje a las mujeres colombianas para que dejen atrás el miedo y participen activamente en la construcción del país.

Valencia afirmó que quiere liderar un gobierno que genere orgullo entre las mujeres y defendió la necesidad de fortalecer la institucionalidad, el Congreso y la democracia para garantizar estabilidad política y económica en Colombia durante los próximos años.

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