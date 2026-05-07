La reina Letizia cita al filósofo Séneca en Pamplona por el Día Mundial de la Cruz Roja: “Donde hay un ser humano, hay una oportunidad para hacer el bien”

La reina Letizia preside el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Pamplona (Europa Press)

La presencia de la reina Letizia en Pamplona con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha destacado por la elección de un look que equilibra la sofisticación y la funcionalidad. Durante los actos institucionales celebrados en la ciudad, la reina ha apostado por prendas versátiles y asequibles, consolidando una vez más su capacidad para adaptar la moda a eventos de distinta índole.

Este jueves, su aparición ha coincidido con la presidencia de los actos oficiales, que han incluido una visita al Centro de Atención Integral a Personas Mayores Espacio Activo y la entrega de premios en el Museo Universidad de Navarra. La elección de vestuario de doña Letizia ha cobrado protagonismo al recuperar una chaqueta rosa de estilo New Look. Esta prenda, estrenada por la reina el 22 de enero de 2025 en la inauguración de Fitur y que no había vuelto a lucir desde entonces, se agotó rápidamente tras aquel primer uso y llegó a estar disponible por 25,99 euros en rebajas.

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El conjunto se ha completado con una blusa con lazada y pantalones negros de Hugo Boss, además de unos salones de Pretty Ballerinas con tacón de cuatro centímetros. Este accesorio fue estrenado por la Reina el 15 de enero de 2025 y, previamente, la princesa Leonor lo llevó en octubre de 2020. En cuanto a joyas, doña Letizia ha apostado por su anillo italiano de Coreterno y los pendientes Skyline Crawler de Gold&Roses, confeccionados en oro blanco y diamantes e inspirados en el Nueva York de los años veinte.

La reina Letizia preside el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Pamplona (Europa Press)

Las palabras de la reina Letizia en Pamplona

Estas palabras han servido a la reina para destacar que la dignidad humana se protege cada día desde el trabajo callado y constante. Uno de los episodios más destacados de la intervención se ha producido al relatar la charla que mantuvo en el taller de ópera del centro Espacio Activo con una de las usuarias. Según narró la reina, la mujer le transmitió: “No solo tenemos que ir a talleres de memoria o de cómo saber hacer la compra... Nos gusta la ópera, el ocio inteligente y la música culta”.

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La reina Letizia preside el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Pamplona (Europa Press)

Con este testimonio, doña Letizia ha defendido la importancia de promover el envejecimiento activo con propuestas culturales y artísticas, rompiendo así con los tópicos sobre las necesidades de las personas mayores y reivindicando la dimensión intelectual y emocional en su calidad de vida. “Quienes hacéis el bien sois legión”, ha expuesto la reina en honor a los voluntarios.

La reina Letizia se dirige a los premiados de Cruz Roja

En el reconocimiento a las personas premiadas este año, como Blanca, Carmen, Julio y Fernando, la reina ha subrayado la relevancia de cuestiones como la accesibilidad cognitiva, el lenguaje fácil, la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social o el enfoque humanista en la práctica sanitaria. Para finalizar su intervención, doña Letizia ha expresado su agradecimiento a la Cruz Roja por sus “160 años de historia”, resaltando que el valor de la institución queda reflejado “en hechos y no solo en palabras”.

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