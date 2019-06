A horas de que se confirmaran las nuevas parejas que ingresaran al Bailando 2019, Dan Breitman decidió no continuar. "Quedé muy angustiado con lo que me pasó mediáticamente la semana pasada. Yo nunca en mi camino profesional tuve problemas con nadie y, sinceramente, ahora no me siento del todo bien para comenzar de 0. Más que agradecido estoy a @cuervotinelli @elchatoprada @hoppefede", sostuvo el ahora ex participante.