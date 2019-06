"Dice que usted no la quiere…", lo increpó, entonces, Tinelli a Dan. "No tiene que ver con eso. Me marea un poco el tema. ¿Que me habla de chongos? ¿Cuándo me hablaste de chongos? Tampoco me parece que yo tengo el problema o que yo soy el hijo de puta de la relación. Si no, parece que yo soy el único que tiene el mambo con las cosas y no es así. El otro día vine a un ensayo de baile, de danza, de salsa… Estaban los coach y era un, dos, tres, paso adelante, pasa el nene, pasa la madre. Era como mucho. Y yo sentía que había como mucha cara de culo, que había muchos malos modos y me fui al carajo. Le pedí disculpas, pero bueno, cuando yo siento que la cosa me sobrepasa me retiro", contestó Breitman.