Para finales de ese año en el que habían debutado, una decena de sellos discográficos se los disputaban y Capitol Records ganó la pulseada. Fue el músico y compositor Mike Chapman el encargado de producirlos y quien potenció la magia de los shows en el estudio. Get The Knack se grabó en once días y costó 17 mil dólares, concentrándose en el set list que solían tocar en vivo y con poca post producción. La fuerza del álbum tenía un motor, My Sharona, el tema que iba a sonar en todos lados. Así nacía uno de los one hit wonder más escuchados de la historia.