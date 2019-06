Bleach lucha por tener su lugar entre Nevermind, In Utero y el MTV Unplugged con todo su marketing a cuestas, pero es la piedra fundamental de Nirvana. Con canciones como "About a Girl" y "Mr. Moustache", esta ópera prima inspiró a varias generaciones. Así, el sonido sucio de Seattle se convirtió en marca registrada de un lugar y una época. Las guitarras no son la excepción, los riffs son rudimentarios, crudos, la lírica es directa y simple.