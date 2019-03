Dicen que la verdad no ofende y lo que no tiene es remedio, quizá para Jon redescubrir esos años locos lo afecta de una manera negativa. Bozzett aseguró que el sexo, las drogas y el alcohol eran parte de su mundo y también de su imagen de rockstar. Desde el entorno de Bon Jovi dejaron trascender que esos cuentos no eran más que artilugios del representante para seguir ganando unos dólares a costa del grupo. Jon, por su parte, nunca desmintió haber tenido unos años salvajes y comentó en una entrevista a la revista británica Best Life del año 2007: "Estuve en las drogas cuando era muy joven, pero aprendí también temprano, porque estaba demasiado metido. Siempre he pensado que no tengo la firmeza mental como para manejar drogas".