Recién cuando en 2015 egresó del colegio privado Santa María de Luján de San Isidro, su cuerpo se empezó a cargar de tatuajes. De entre todos ellos hay uno muy significativo que se destaca en un brazo, y es compartido con su mamá: "One love, one blood, one life" ("Un único amor, una única sangre, una única vida"), frase tomada de la canción de "One", la clásica canción de U2.