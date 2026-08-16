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El Congreso de Guatemala confirma la muerte del diputado Juan Ignacio Quijada Heredia a los 74 años

El deceso del representante por Chiquimula, de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, fue informado este sábado en redes sociales y atribuido a semanas de enfermedad, sin detalles públicos

Hombre senior con cabello blanco, bigote, traje a cuadros gris, camisa azul, corbata verde, pin dorado, micrófono. Bandera azul y blanco y logo verde
El diputado Juan Ignacio Quijada Heredia murió a los 74 años tras varias semanas con quebrantos de salud y dejó vacante su curul por Chiquimula en el Congreso de Guatemala. (Congreso de la República de Guatemala)
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El diputado Juan Ignacio Quijada Heredia murió a los 74 años tras varias semanas con quebrantos de salud, una ausencia que ya se había hecho visible en las plenarias del Congreso de Guatemala y que ahora obliga al Organismo Legislativo a preparar el relevo de la curul que ocupaba por Chiquimula en la bancada de la UNE.

La sustitución recaerá en Ivanna Bonilla Oliva, quien figuraba como siguiente en la nómina de candidatos por ese distrito, de acuerdo con los registros electorales. La Presidencia del Organismo Legislativo deberá notificar el fallecimiento ante el Hemiciclo para que pueda concretarse la juramentación.

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El deceso fue confirmado este sábado por diputados y por el Congreso de la República, que lo informó en sus redes sociales. Según el mensaje institucional, el presidente del Congreso Luis Contreras, la Junta Directiva y los diputados lamentaron la muerte del legislador y lo identificaron como representante del distrito de Chiquimula.

Quijada Heredia integraba la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza y cursaba su segunda legislatura con ese partido. Era, además, uno de los parlamentarios de mayor edad dentro de la Décima Legislatura.

De acuerdo con José Inés Castillo, jefe de bloque de la UNE, citado por medios de comunicación locales, el diputado “llevaba semanas enfermo”, razón por la que no asistía a las sesiones del Pleno. Amigos diputados también atribuyeron el fallecimiento a problemas de salud, aunque evitaron precisar la enfermedad.

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Fondo de cielo con nubes. Logotipo del Congreso de la República. Texto con los nombres Luis Alberto Contreras Colindres y Juan Ignacio Quijada Heredia
El Congreso de la República de Guatemala publica un mensaje de condolencias por el fallecimiento del diputado Juan Ignacio Quijada Heredia, representante del distrito de Chiquimula. (Congreso de la República de Guatemala)

El relevo de la curul llega en medio de la reducción del bloque UNE

La muerte del legislador abre una vacante en un bloque que comenzó la Décima Legislatura con 33 diputados y que, con el paso del tiempo, se redujo a alrededor de 25 legisladores cercanos a Sandra Torres, según el texto fuente. La caída en el número de integrantes fue atribuida a conflictos internos dentro de la agrupación.

Castillo reconoció que Bonilla Oliva es la coordinadora departamental de la UNE. Su incorporación al Congreso se produciría en un momento en que la bancada ha perdido tamaño y busca reordenarse políticamente.

Quijada Heredia había llegado al Congreso como parte de la UNE, aunque en los últimos años se había distanciado de la dirigencia de los diputados que respondían a la secretaria general del partido, Sandra Torres. Ese alejamiento quedó consignado junto con su permanencia formal dentro de la organización.

Según datos del Congreso de la República, el legislador fue presidente de la Comisión de Asuntos Electorales en el período 2024-2025. A la fecha de su fallecimiento también integraba cinco comisiones parlamentarias.

Su trayectoria política estuvo ligada a la representación de Chiquimula

El diputado era originario del municipio de Concepción Las Minas y era conocido como “Nacho Quijada”. Su carrera reciente en el Legislativo estuvo vinculada a la representación distrital de Chiquimula.

Registros oficiales del Tribunal Supremo Electoral lo identificaron como diputado electo por ese distrito en 2019 por la UNE, junto con Gabriel Heredia Castro. Más tarde consiguió la reelección para el período 2024-2028, lo que le permitió continuar en una curul del Congreso.

El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral había inscrito en 2023 a tres candidatos a diputados de la UNE por Chiquimula, con Quijada Heredia a la cabeza de la lista. Por esa misma vía quedó definido que Bonilla Oliva, ubicada en la segunda casilla, debía asumir la sustitución.

Tras conocerse la noticia, distintos funcionarios expresaron condolencias a la familia del legislador. La vicepresidenta Karin Herrera escribió en X: “Nos unimos en solidaridad por el sensible fallecimiento de Juán Ignacio Quijada Heredia, diputado al Congreso de la República. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”.

Los actos fúnebres se desarrollarán en Chiquimula, según una parte del texto fuente, que indica que será velado en una funeraria de ese departamento y luego sepultado en un cementerio local. Otra versión incluida en el material señala que sus restos eran velados en una capilla de la ciudad de Guatemala y que serían trasladados después a la cabecera departamental para continuar las honras.

Esa misma versión agrega que el sepelio está previsto para el domingo 16 de agosto en el cementerio Jardines de la Paz, ubicado en la zona cuatro de Chiquimula.

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