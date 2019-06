Días atrás, Julieta se permitió dar detalles de la ruptura. "Me tuve que ir de mi casa. Él no quería irse así que me fui yo con los nenes -contó en el ciclo PH, Podemos Hablar-. Alquilé un departamento, es algo provisorio porque estoy con los trámites de divorcio. En diciembre inicié el trámite de manera unilateral, pero en una audiencia firmamos los dos, así que es de común acuerdo".