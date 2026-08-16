Autódromo Hermanos Rodríguez: altitud, historia y factores que lo distinguen en la Fórmula 1

El recinto está listo. para recibir el GP de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

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El Autódromo Hermanos Rodríguez recibió en 2026 una inversión de 202 millones de pesos para mantener la homologación Grado 1 de la FIA, la certificación que le permite albergar a la Fórmula 1 en su nueva etapa reglamentaria.

Las obras, supervisadas por la firma alemana Tilke y con inicio el 11 de mayo, contemplan repavimentación, refuerzo del drenaje y renovación del Pit Building y el Paddock, sin alterar el trazado de 4.304 kilómetros que desde 2015 vuelve a ser sede del Gran Premio de la Ciudad de México.

El circuito, ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca de la alcaldía Iztacalco, nació como proyecto de tesis del ingeniero Óscar Fernández Gómez Daza en 1955 y fue inaugurado en 1959.

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Lleva el nombre de los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez, pilotos mexicanos fallecidos en pista en 1962 y 1971, respectivamente. Ha sido sede del Gran Premio en tres etapas: 1963-1970, 1986-1992 y de 2015 a la fecha.

El circuito más alto del calendario y una de sus rectas más largas

A 2,285 metros sobre el nivel del mar, el Autódromo Hermanos Rodríguez es el circuito de mayor altitud en el calendario de la Fórmula 1.

La menor densidad del aire reduce hasta un 25% la potencia de los motores, altera la carga aerodinámica y eleva el riesgo de sobrecalentamiento en los frenos.

Un circuito especial y 5 veces ganador del mejor GP. REUTERS/Henry Romero

Los equipos deben modificar sus configuraciones de manera significativa respecto al resto de la temporada. La recta principal, con 1.314 kilómetros de longitud, es una de las más largas del campeonato.

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Al final de ese tramo, en la curva 1, los monoplazas pasan de 360 km/h a 80 km/h en menos de tres segundos, una de las frenadas más violentas de todo el año. En 2015, Felipe Massa registró en esa recta una de las velocidades máximas del circuito.

El récord de vuelta oficial en carrera lo tiene Valtteri Bottas con 1:17.774, marcado en 2021.

El Estadio GNP Seguros y una historia con campeones mundiales

Ningún otro circuito del calendario integra un estadio en su trazado. Los monoplazas atraviesan el interior del Estadio GNP Seguros antes de salir a la recta principal, rodeados por miles de espectadores.

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El podio también se celebra en ese recinto, lo que convierte ese tramo en uno de los más fotografiados de la temporada.

El historial del autódromo incluye victorias de Jim Clark, Graham Hill, Ayrton Senna, Alain Prost y Nico Rosberg, además de coronaciones mundiales de Nigel Mansell, Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Verstappen es el piloto más ganador en el circuito desde su regreso en 2015, con cinco victorias en nueve ediciones.

Verstappen es el más ganador ahí. REUTERS/Henry Romero

La última edición, en 2024, la ganó Carlos Sainz con Ferrari. El circuito cuenta con 17 curvas, dos zonas de DRS y una longitud de carrera de 305.354 kilómetros en 71 vueltas.

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La FIA lo ha reconocido en de cinco ocasiones como Mejor Gran Premio del Año. Desde su regreso, el evento ha registrado más de 2 millones de asistentes acumulados y una derrama económica estimada en 137,000 millones de pesos.

Checo Pérez y el peso de correr en casa

Ningún piloto en la historia reciente del circuito ha cargado con más expectativa local que Sergio “Checo” Pérez.

El tapatío disputó su última temporada completa en la Fórmula 1 con Red Bull en 2024, año en que terminó décimo en el campeonato de pilotos y no logró subir al podio en el Gran Premio de la Ciudad de México.

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El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez regresa al AHR. EFE/Mario Guzmán

En 2025 estuvo ausente de la parrilla. Su regreso al calendario en 2026 convierte la edición de este año en una de las más esperadas por la afición mexicana en años recientes.

El circuito de Mixhuca nunca le dio a Pérez una victoria, pero sí algunos de sus mejores resultados con la escudería austriaca. Correr ante más de 130,000 espectadores que lo vitorean por nombre es una presión que ningún otro piloto del campeonato experimenta de la misma forma.