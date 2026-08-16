México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Autódromo Hermanos Rodríguez: altitud, historia y factores que lo distinguen en la Fórmula 1

El circuito ubicado en la capital mexicana se prepara para recibir una nueva edición del GP de México este 2026

El recinto está listo. para recibir el GP de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
El recinto está listo. para recibir el GP de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Guardar

El Autódromo Hermanos Rodríguez recibió en 2026 una inversión de 202 millones de pesos para mantener la homologación Grado 1 de la FIA, la certificación que le permite albergar a la Fórmula 1 en su nueva etapa reglamentaria.

Las obras, supervisadas por la firma alemana Tilke y con inicio el 11 de mayo, contemplan repavimentación, refuerzo del drenaje y renovación del Pit Building y el Paddock, sin alterar el trazado de 4.304 kilómetros que desde 2015 vuelve a ser sede del Gran Premio de la Ciudad de México.

El circuito, ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca de la alcaldía Iztacalco, nació como proyecto de tesis del ingeniero Óscar Fernández Gómez Daza en 1955 y fue inaugurado en 1959.

PUBLICIDAD

Lleva el nombre de los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez, pilotos mexicanos fallecidos en pista en 1962 y 1971, respectivamente. Ha sido sede del Gran Premio en tres etapas: 1963-1970, 1986-1992 y de 2015 a la fecha.

El circuito más alto del calendario y una de sus rectas más largas

A 2,285 metros sobre el nivel del mar, el Autódromo Hermanos Rodríguez es el circuito de mayor altitud en el calendario de la Fórmula 1.

La menor densidad del aire reduce hasta un 25% la potencia de los motores, altera la carga aerodinámica y eleva el riesgo de sobrecalentamiento en los frenos.

Un circuito especial y 5 veces ganador del mejor GP. REUTERS/Henry Romero
Un circuito especial y 5 veces ganador del mejor GP. REUTERS/Henry Romero

Los equipos deben modificar sus configuraciones de manera significativa respecto al resto de la temporada. La recta principal, con 1.314 kilómetros de longitud, es una de las más largas del campeonato.

PUBLICIDAD

Al final de ese tramo, en la curva 1, los monoplazas pasan de 360 km/h a 80 km/h en menos de tres segundos, una de las frenadas más violentas de todo el año. En 2015, Felipe Massa registró en esa recta una de las velocidades máximas del circuito.

El récord de vuelta oficial en carrera lo tiene Valtteri Bottas con 1:17.774, marcado en 2021.

El Estadio GNP Seguros y una historia con campeones mundiales

Ningún otro circuito del calendario integra un estadio en su trazado. Los monoplazas atraviesan el interior del Estadio GNP Seguros antes de salir a la recta principal, rodeados por miles de espectadores.

El podio también se celebra en ese recinto, lo que convierte ese tramo en uno de los más fotografiados de la temporada.

El historial del autódromo incluye victorias de Jim Clark, Graham Hill, Ayrton Senna, Alain Prost y Nico Rosberg, además de coronaciones mundiales de Nigel Mansell, Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Verstappen es el piloto más ganador en el circuito desde su regreso en 2015, con cinco victorias en nueve ediciones.

Verstappen es el más ganador ahí. REUTERS/Henry Romero
Verstappen es el más ganador ahí. REUTERS/Henry Romero

La última edición, en 2024, la ganó Carlos Sainz con Ferrari. El circuito cuenta con 17 curvas, dos zonas de DRS y una longitud de carrera de 305.354 kilómetros en 71 vueltas.

La FIA lo ha reconocido en de cinco ocasiones como Mejor Gran Premio del Año. Desde su regreso, el evento ha registrado más de 2 millones de asistentes acumulados y una derrama económica estimada en 137,000 millones de pesos.

Checo Pérez y el peso de correr en casa

Ningún piloto en la historia reciente del circuito ha cargado con más expectativa local que Sergio “Checo” Pérez.

El tapatío disputó su última temporada completa en la Fórmula 1 con Red Bull en 2024, año en que terminó décimo en el campeonato de pilotos y no logró subir al podio en el Gran Premio de la Ciudad de México.

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez regresa al AHR. EFE/Mario Guzmán
El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez regresa al AHR. EFE/Mario Guzmán

En 2025 estuvo ausente de la parrilla. Su regreso al calendario en 2026 convierte la edición de este año en una de las más esperadas por la afición mexicana en años recientes.

El circuito de Mixhuca nunca le dio a Pérez una victoria, pero sí algunos de sus mejores resultados con la escudería austriaca. Correr ante más de 130,000 espectadores que lo vitorean por nombre es una presión que ningún otro piloto del campeonato experimenta de la misma forma.

Temas Relacionados

Autodromo Hermanos RodriguezFórmula 1Sergio Checo PerezCheco Perez

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Monterrey este 16 de agosto

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Monterrey este 16 de agosto

Tijuana: el estado del tiempo para este 16 de agosto

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Tijuana: el estado del tiempo para este 16 de agosto

Ciudad de México: la previsión meteorológica para este 16 de agosto

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Ciudad de México: la previsión meteorológica para este 16 de agosto

Ángela y Pepe Aguilar dedican emotivos mensajes a Leonardo Aguilar para celebrar sus 27 años

El cantante no solo celebra 27 años, celebra también una carrera de casi 15 años en la música

Ángela y Pepe Aguilar dedican emotivos mensajes a Leonardo Aguilar para celebrar sus 27 años

Esposa de José Ramón López Beltrán comparte estilo de vida en Estados Unidos, en medio de escándalo de Andy

Carolyn Adams, nuera de Andrés Manuel López Obrador, compartió algunas fotos donde se le puede ver junto a su familia en el parque de Disney

Esposa de José Ramón López Beltrán comparte estilo de vida en Estados Unidos, en medio de escándalo de Andy
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Marina decomisa 1.9 toneladas de cocaína en el Pacífico

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Marina decomisa 1.9 toneladas de cocaína en el Pacífico

Golpe al Cártel de Sinaloa: detienen a 2 en Mazatlán con 19 armas largas, más de 15 mil balas y equipo táctico

Detienen a dos policías municipales de Acapulco por homicidio calificado

Ataque armado frente a Palacio de Gobierno en Culiacán deja dos muertos

Ronald Johnson celebra ejercicio militar conjunto en la frontera Juárez-El Paso: “Juntos somos más fuertes frente a los cárteles”

ENTRETENIMIENTO

Ángela y Pepe Aguilar dedican emotivos mensajes a Leonardo Aguilar para celebrar sus 27 años

Ángela y Pepe Aguilar dedican emotivos mensajes a Leonardo Aguilar para celebrar sus 27 años

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: inicia nueva dinámica sabatina

Galilea Montijo responde a las críticas sobre su cuerpo con un video desde el gimnasio

Mariana Echeverría no tiene “fomo” por quedar fuera de Me Caigo de Risa y lanza duras críticas al elenco actual

Así fue el día en que Rafa Mercadante, nuevo integrante de La Granja VIP 2, se abrió la cabeza a golpes con una cubeta

DEPORTES

Penta lanza advertencia a Roman Reigns rumbo al Raw en CDMX: “Te voy a enfrentar cara a cara”

Penta lanza advertencia a Roman Reigns rumbo al Raw en CDMX: “Te voy a enfrentar cara a cara”

Julián Quiñones demuestra su amor a Atlas con emotivo mensaje por su 110 aniversario

Jennifer Hermoso agradece a Tigres Femenil y se despide con emotivo mensaje: “Me voy muy feliz”

Mateo Chávez brilla con doblete de asistencias en la goleada del AZ Alkmaar

Liga Mx: Atlante y Toluca empatan en dramático partido en el Estadio Azteca