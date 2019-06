"Con los rumores que había dando vueltas, entiendo que el habernos ido de viaje por separado alimentaba las versiones, pero yo ya lo tenía previsto y no veo mal que, aunque estemos en pareja, viajar una vez cada tanto cada uno por su lado. Además, yo tenía que reunirme por trabajo. Sé que mucha gente lo ve raro, pero no tiene nada que ver. Uno es esposa y madre, pero no dejás de ser mujer. Por eso no no lo veo mal. ¡Y pasar tiempo con amigas es sano!", aseguró la modelo.