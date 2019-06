Sin embargo, no se animó y terminó hablando de otra cosa. "Años siguientes, cuando yo estaba en quinto año, tuvimos un episodio un poco catastrófico. Tuvimos que ir al hospital y al día siguiente no fui al colegio. Al día siguiente, me agarró el director de la escuela y me dijo: 'Agostina, andá viendo cuántas faltas tenés en la escuela'. Y a mí me daban ganas de decirle: 'Señor, usted no tiene la menor idea de lo que vivimos en mi casa'. La verdad, no supe cómo responderle y no le quería contar cómo era la situación en casa. Le dije que tenía fiebre. Siempre con mentira. Durante esos años de mi vida mentí mucho".