En una entrevista que dio a Teleshow en abril pasado, el actor se describió como "muy romántico" y también celoso: "Porque soy un poquito posesivo con los vínculos. Mis amigos son mis amigos. Mi mujer es mi mujer. Sí, eso es un defecto. Pero por suerte Luli no es una mujer que para nada me despierte celos, es muy correcta en su cosa vincular con los demás. Es gracioso porque soy celoso de los que yo creo que a mí mujer le podrían gustar, ¿entendés? No de los que a ella le gustan. De hecho, me parece raro que mi mujer me haya elegido a mí porque para mí le gustaban más los tipos estructurados, no como yo, tal vez un médico, un abogado. Le gustan con barbita, le gusta que toquen algún instrumento, que sean músicos; y yo no soy médico, no toco música, la barba no me favorece. No soy su estilo. Pero bueno, ya se casó. Cuando aparece alguno que es así, tac, radar, y ya lo odio, lo odio".