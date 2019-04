—Mi venida a Buenos Aires fue como un sacudón en todo sentido. Vi un mundo que no conocía. Eso, después de un tiempo de conocerlo y juzgarlo, te lleva a replantearte quién sos, en qué crees y demás. Soy un tipo de mucha fe, estoy educado en fe cristiana y lo sostengo. Hay algo que me hace pensar que le pido a alguien que me acompañe con algo, que me ayude con una decisión, que me ayude con el tránsito de algo, y siento esa ayuda. Después las iglesias, los sacerdotes, tienen esta cosa ya que está intervenida por lo humano que excede al ámbito de la fe, que es fallido, hay errores. A veces me da tranquilidad ir a una iglesia. No voy a una misa pero ahora estuvimos en España viajando, y conocer iglesias es un ritual que me gusta. No sé si ahora tiene tanta entidad poder confesarme para poder comulgar; por ahí, simplemente es una charla.