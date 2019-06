A la hora de compararse ella misma con su personaje a lo largo de la serie, no duda: "No me parezco mucho a la máquina de matar zombies en la que Alicia se convierte con el correr de los episodios. En mi vida personal diría que soy lo opuesto, mucho más tierna. Cuando llega la primavera digo: 'Mirá esas flores, qué increíbles, ¿puedo colocar una en mi cabello?' Pero en el set de grabación me responden: 'No, acá están tus armas. Vamos a grabar'. Está bueno que sea así porque para mí es más fácil desconectarme e interpretar a alguien totalmente diferente. No tengo dudas, soy más parecida a la Alicia de las primeras temporadas".