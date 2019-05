Junto con "This Is Us", NBC ha renovado la siguiente serie para la próxima temporada a: "The Blacklist", "Blindspot" (para la quinta y última temporada), "Brooklyn Nine-Nine", "Chicago Fire", "Chicago Med, " Chicago PD "," Ellen's Game of Games "," Good Girls "," The Good Place "," Law & Order: SVU "," Manifest "," New Amsterdam "," Superstore "y" Will & Grace".