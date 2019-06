Desde el entorno del astro niegan los golpes, pero sí reconocen que hubo una fuerte discusión y que las hermanas Maradona siempre tuvieron una mejor relación con Verónica. Y que no vieron con buenos ojos que Rocío y que a pesar de no meterse nunca entre Diego y Rocío, no les gustó nada que ella lo abandonara en Dubai, volviendo a la Argentina.