"Ahora veo las nenitas y no me pasa nada, si tuviese dudas cuando veo una pendeja, le digo a mi viejo 'ayudame', porque voy a un loquero o voy en cana'", dice el sobrino de Kike y hermano de Álvaro Teruel, otros dos integrantes de Los Nocheros. Y agrega: "Es algo con lo que he luchado después de lo tuyo, fueron años de que veía una pendeja y me quería alzar. Pasó el tiempo y me di cuenta que no, cualquiera. Tengo cien minas para garchar si quiero, y una nena no tiene nada que ver, una nena que no tiene noción de nada, que no tiene por qué enterarse de esas cosas. Los primeros años me costó pero hoy no, tengo mi casa repleta de niñas y niños y la mejor; las trato como hermanitas".