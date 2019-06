Lamentablemente, la multipremiada y única galardonada con el Martín Fierro de Brillantes, Mirtha Legrand no podrá estar presente en la fiesta por recomendación médica, ya que hace menos de un mes fue operada por una obstrucción intestinal. Sin embargo, estará nominada a Mejor Conducción Femenina y Mejor Programa de Interés General por su ciclo de El Trece y no se descarta que haga llegar su mensaje por algún medio, si es que a último momento no la autorizan a hacer aunque sea una pasada por el Hilton.