"Salí al aire con esa noticia y esperé veinte minutos, o un poco más, y cuando el programa estuvo bien calentito arremetí cuanto socio y socia de APTRA que me dijeron que se habían quejado. No voy a nombrarlos porque es gente que todavía sigue estando y que no me saludó durante muchísimos años. A mí me pareció una gran injusticia. Porque si bien Monti era el tesorero, él no tenía que estar en en el recuento de votos. Nosotros estábamos en la producción y armado de la fiesta. Me enojé muchísimo, el canal estuvo de acuerdo conmigo en que era una injusticia", agregó sobre la entrega de premios que finalmente condujeron Guillermo Andino y Teté Coustarot.