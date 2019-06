Macarena Rinaldi fue la principal protagonista de la emisión del lunes pasada del Bailando. Y no precisamente por su destreza en la pista. La joven se presentó una vez más en el programa de Marcelo Tinelli en compañía de su partenaire, Hernán Piquín, y decidió mostrar todo su carácter: "No me gusta que me digan 'primera dama'". Claro, el conductor siempre bromea con ese apodo a raíz de su relación con Fede Hoppe, uno de los productores de LaFlia.