"En caso de violación, yo no estoy en contra de la ley que ya está dada", aclaró la modelo, una de las caras visibles de quienes se oponen al aborto legal, seguro y gratuito. "Lo que me parece es que apenas legalizás esto -advirtió Nicole-, abrís el campo no para las mujeres violadas o las que corren riesgo de vida, sino para aquellas que dicen: '¡Huy, salí, y no me cuidé, y no me di cuenta! Bueno, voy a la clínica y me lo saco. Si es un trámite'. ¡Me parece terrible!".