Pero no hay con qué darles. Terminan hablando de si les gustó o no "la previa", "la cara", "la gracia", "la actitud", a veces no les gusta pero "suben un punto" (?) y demás incongruencias. Lo único que salva a los televidentes es que no siempre se pide su "asesoramiento" y entonces en algunas parejas no hace falta la devolución de semejantes divos de otrora tiempos mejores quienes, montados al caballo de su ego, no recuerdan para qué los queríamos ahí.