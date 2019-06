El día del casting estaban Benton, el productor Stanley Jaffe y quien sería el protagonista: Dustin Hoffman, que ya no era ese director teatral casi desconocido sino una mega estrella que había protagonizado Papillon, El graduado y Todos los hombres del presidente. Apenas la vio la saludó con indiferencia. "Al menos no erutó", habrá pensado Meryl. En pocas palabras le comentaron de qué se trataba la historia y cómo sería Joana, su personaje. Ella sintió que le presentaron una versión para adultos de Cruella de Vil. Porque Joana era una mujer egoísta y superficial que de un día para otro y sin razón aparente abandonaba a su hijo y su exitoso marido. Meryl los escuchó y lejos de aceptar lo que le decían pidió ahondar más en la psicología de esa mujer y advirtió que si no modificaban el papel no lo aceptaría. Los hombres la escucharon y le dijeron que la volverían a llamar. Cuando se retiró, Benton pensó que habían tenido la peor entrevista del mundo y que nunca se había cruzado con una actriz tan educada como inteligente a pesar de su nombre de "dulce danés". Hoffman solo dijo "es ella, no busquemos más". Sus compañeros creyeron que había quedado impactado por la determinación de la ignota actriz. Sin embargo, lo que había convencido a Hoffman fue algo un poco más descarnado. Estaba seguro de que la perdida del amor que transitaba Meryl en su vida real, era ideal para transmitirla en la pantalla. Ella podía actuar de maravillas pero esa tristeza que revelaban sus ojos jamás lograría ser actuada ni por la mejor actriz del mundo…