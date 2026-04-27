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Bingsu coreano: receta refrescante y fácil para preparar en casa

Postre helado de origen asiático con frutas y base ligera, ideal para disfrutar en climas cálidos

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Primer plano de un tazón grande de bingsu con hielo raspado, fresas, mango, arándanos, helado de vainilla y leche condensada. Una jarra de leche condensada a la izquierda.
Un tazón de Bingsu coreano, un postre helado tradicional, rebosa de hielo raspado, fresas frescas, cubos de mango, arándanos, una bola de helado de vainilla y leche condensada, ofreciendo una opción dulce y refrescante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bingsu coreano es un postre frío que destaca por su textura ligera y su presentación colorida. Tradicionalmente elaborado con hielo finamente triturado, se ha popularizado por su frescura y variedad de combinaciones.

Esta receta permite recrear una versión casera con ingredientes accesibles, manteniendo la esencia de este postre. Su preparación no requiere técnicas complejas, lo que facilita su elaboración en cualquier cocina.

El resultado es una opción ideal para días cálidos o como alternativa dulce después de una comida. Su versatilidad permite adaptarlo a distintos gustos sin perder su identidad.

Ingredientes básicos para una versión casera

Bingsu coreano en un tazón con hielo raspado, fresas, mango, pasta de frijol rojo, helado y almendras. Se ve una jarra de leche condensada y una cuchara.
Un tazón grande de Bingsu coreano con hielo raspado, fresas, mango, frijoles rojos dulces, una bola de helado y almendras, acompañado de leche condensada y una cuchara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bingsu se caracteriza por la combinación de hielo con ingredientes dulces y frutales. La base es fundamental para lograr su consistencia ligera.

Las frutas y los complementos añaden sabor y contraste, creando una mezcla equilibrada. Se pueden ajustar según disponibilidad, sin modificar la base principal.

Ingredientes

  • 2 tazas de hielo triturado
  • 1/2 taza de leche condensada
  • 1/2 taza de fresas picadas
  • 1/2 taza de mango en cubos
  • 2 cucharadas de leche
  • 1 bola de helado de vainilla (opcional)
  • Frijoles rojos dulces (opcional)

Estos elementos permiten obtener una versión sencilla, respetando la idea original del postre.

Preparación paso a paso del bingsu

Un tazón de bingsu coreano en una mesa de madera, con hielo raspado, trozos de mango, fresas, frijoles rojos, helado y leche condensada, con un cracker decorativo.
Un tazón de Bingsu coreano con hielo raspado, mango, fresas, frijoles rojos, helado de vainilla y leche condensada, ofreciendo una opción dulce y refrescante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso es rápido y se centra en el montaje del postre. La textura del hielo es clave para lograr el resultado esperado.

Es recomendable triturar el hielo hasta obtener una consistencia fina, similar a la nieve. Esto facilita la integración con los demás ingredientes.

Preparación

  • Tritura el hielo hasta lograr una textura fina.
  • Coloca el hielo en un recipiente amplio.
  • Añade la leche y la leche condensada de manera uniforme.
  • Incorpora las frutas sobre el hielo.
  • Agrega el helado y los frijoles rojos si se desea.
  • Sirve de inmediato.

El armado final define la presentación y la experiencia del postre.

Recomendaciones para mejorar la experiencia

Un gran tazón de bingsu coreano con hielo raspado, fresas en rodajas, cubos de mango, frijoles rojos y una bola de helado de vainilla, sobre una mesa de madera.
Un tazón grande de Bingsu coreano, un postre refrescante con hielo raspado, fresas, mango, frijoles rojos, helado de vainilla y leche condensada, servido sobre una mesa de madera con otros ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de frutas frescas influye directamente en el sabor final. Optar por ingredientes en buen estado garantiza mejores resultados.

También es posible variar los toppings, incorporando otros elementos dulces o cremosos según preferencia. Esto permite personalizar la receta sin alterar su base.

Servir el bingsu inmediatamente evita que el hielo pierda su textura. Consumirlo al momento asegura una experiencia más agradable.

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