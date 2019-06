Wyman nunca le dio mucha importancia a ese asunto, incluso pareció tomarlo con naturalidad. "Ella ya era una mujer a los 13. Todos la aceptábamos como una adulta, no había dudas", dice en su autobiografía Stone Alone (1990). En ese momento, Bill todavía estaba casado con Mandy y el libro autorreferencial tiene otras de esas anécdotas poco felices en las que mide su virilidad: "Me fue mucho mejor que los demás en el departamento de niñas. En 1965, nos sentamos una noche en un hotel y lo resolvimos. Como la banda había comenzado dos años antes, había tenido 278 chicas, Brian Jones 130, Mick (Jagger) como 30, Keith Richards seis y Charlie Watts ninguna".