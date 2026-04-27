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Dónde y cómo se podrán ver los partidos de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Terminó la Fase Regular del campeonato y ahora comenzará la Fiesta Grande del futbol mexicano

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En esta edición, el formato eliminó el play-in, por lo que solamente los ocho mejores clasificados accedieron a la liguilla. (Infobae)
En esta edición, el formato eliminó el play-in, por lo que solamente los ocho mejores clasificados accedieron a la liguilla. (Infobae)

El desenlace de la Fase Regular del Clausura 2026 en la Liga MX marcó el paso directo de ocho equipos a los cuartos de final, dejando fuera del torneo a clubes históricos como Monterrey y Santos. La eliminación anticipada de varios equipos se confirmó tras la última jornada, definiendo el cuadro para la disputa del título.

En esta edición, el formato eliminó el Play-In, por lo que solamente los ocho mejores clasificados accedieron a la liguilla. Los equipos que obtuvieron su boleto para pelear por el trofeo son: Pumas, Chivas, Pachuca, Cruz Azul, Toluca, Tigres, América y Atlas.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Necaxa - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 26, 2026 Cruz Azul's Andres Montano celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Necaxa - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 26, 2026 Cruz Azul's Andres Montano celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Horarios y fechas para la Liguilla del Clausura 2026

Cabe señalar que la Liga MX anunció este lunes 27 de abril, al mediodía, los horarios de los partidos correspondientes a los cuartos de final. En esta edición, tanto los encuentros de ida como los de vuelta se programaron para el fin de semana, una decisión motivada por la participación de Tigres y Toluca en la CONCACAF Champions Cup.

Ida

  • Sábado 2 de mayo: Tigres vs Chivas a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.
  • Sábado 2 de mayo: Atlas vs Cruz Azul a las 21:15 horas en el Estadio Jalisco.
  • Domingo 3 de mayo: América vs Pumas a las 17:00 horas en el Estadio Banorte.
  • Domingo 3 de mayo: Toluca vs Pachuca a las 19:15 horas en el Estadio Nemesio Díez.

Vuelta

  • Sábado 9 de mayo: Tigres vs Chivas a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.
  • Sábado 9 de mayo: Atlas vs Cruz Azul a las 21:15 horas en el Estadio Jalisco.
  • Domingo 10 de mayo: América vs Pumas a las 17:00 horas en el Estadio Banorte.
  • Domingo 10 de mayo: Toluca vs Pachuca a las 19:15 horas en el Estadio Nemesio Díez.
Estos los horarios para los cuartos de final de la Liga Mx. (Gemini IA Infobae México/Luis Mote Nava)
Estos los horarios para los cuartos de final de la Liga Mx. (Gemini IA Infobae México/Luis Mote Nava)

Dónde y cómo ver los Cuartos de Final de la Liga MX

En la ida de las semifinales, América y Pumas abrirán la jornada con transmisión a través de Canal 5, ViX Premium y TUDN. El duelo entre Tigres y Chivas podrá verse por Canal 7 y Fox One. Atlas recibirá a Cruz Azul, con cobertura de Canal 5, ViX Premium y TUDN. Por su parte, el cruce entre Toluca y Pachuca ofrecerá opciones en Canal 5, Canal 7, ViX Premium y TUDN, aunque esta última señal está pendiente de confirmación.

En la vuelta, Pumas será local ante América, con transmisión por Canal 5, ViX Premium y TUDN. El enfrentamiento entre Chivas y Tigres se emitirá exclusivamente por Prime Video. Cruz Azul enfrentará a Atlas en un encuentro que se podrá ver por Canal 5, ViX Premium y TUDN. Finalmente, el partido entre Pachuca y Toluca estará disponible solo por Fox One.

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