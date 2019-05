Este miércoles por la noche se entregarán los diplomas del Martín Fierro 2019, marcando el comienzo oficial de la cuenta regresiva para la noche más importante del espectáculo argentino. Año tras año el premio que otorga la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) genera críticas y discusiones, convirtiéndolo en el galardón más polémico entre aquellos que se otorgan en el ambiente artístico. Y esta edición no será la excepción: desde que se conocieron las ternas arrancaron los comentarios y los enojos de los famosos que no fueron nominados, y también de aquellos que sienten que están en ternas equivocadas o bien, que los ternados no son justos.