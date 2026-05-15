Corficolombiana movió $3,4 billones en solo tres meses y así logró resistir la presión económica

Corficolombiana reporta ingresos consolidados de $3,4 billones en el primer trimestre de 2026, resaltando su fortaleza en áreas estratégicas para la economía colombiana - crédito Corficolombiana

En medio de un año marcado por presiones económicas, tasas de interés todavía elevadas y un entorno empresarial más exigente, una de las principales corporaciones financieras del país entregó un balance que volvió a captar la atención del mercado. Los resultados mostraron que, pese a la volatilidad de varios sectores, la operación de Corficolombiana mantuvo una dinámica positiva durante los primeros tres meses de 2026.

La compañía reportó ingresos consolidados superiores a los $3,4 billones entre enero y marzo, una cifra que refleja el peso que siguen teniendo sus inversiones dentro de áreas estratégicas para la economía colombiana, especialmente infraestructura, energía, gas y turismo. El desempeño del trimestre, además, estuvo respaldado por un mejor comportamiento en algunas unidades de negocio que venían ajustándose desde el año pasado.

PUBLICIDAD

El Ebitda de Corficolombiana alcanzó $1,4 billones, evidenciando una eficiente gestión de costos y una sólida generación operativa - crédito Colprensa

Más allá del volumen de ingresos, el mercado también puso la mirada en la rentabilidad del grupo. Según el informe financiero, el Ebitda, indicador que mide la generación operativa antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, alcanzó los $1,4 billones, mostrando que la compañía logró mantener eficiencia en costos y una estructura operativa capaz de sostener la generación de caja.

La utilidad neta atribuible a los accionistas controlantes llegó a $318.238 millones, una cifra que ratifica la capacidad de la corporación para sostener márgenes positivos en un contexto macroeconómico todavía desafiante para el país. En paralelo, el patrimonio consolidado se ubicó en $13,4 billones, mientras que los activos totales alcanzaron los $29,9 billones.

PUBLICIDAD

Buena parte de la mejora observada durante el trimestre estuvo ligada al comportamiento del negocio de infraestructura, que volvió a convertirse en uno de los motores principales del conglomerado. Allí, el incremento de la inflación y las expectativas asociadas a ese indicador tuvieron un impacto directo en el tratamiento contable de algunas concesiones viales 4G.

La utilidad neta atribuible a los accionistas controlantes fue de $318.238 millones, confirmando la capacidad de la corporación para sostener márgenes positivos en tiempos de incertidumbre - crédito Colprensa

En particular, concesiones como Covioriente y Covipacífico registraron mejores ingresos por rendimientos del activo financiero, impulsando la rentabilidad de esta línea de inversión. A eso se sumó el crecimiento del tráfico promedio diario en las vías operadas por la compañía, que llegó a 117.000 vehículos, equivalente a un aumento del 2% frente al mismo periodo del año anterior. Otro de los factores que ayudó al resultado final estuvo relacionado con el costo del fondeo de sus inversiones. Durante el primer trimestre de 2025, el gasto por intereses había alcanzado los $197.562 millones. En 2026, esa cifra bajó a $188.970 millones, una reducción que alivió parte de la presión financiera y aportó al desempeño general del grupo.

PUBLICIDAD

La tesorería también mostró señales de recuperación. Lo que hace un año representaba un resultado negativo de $6.891 millones, en esta oportunidad pasó a registrar un margen positivo de $4.414 millones, fortaleciendo la posición financiera de la corporación y aportando mayor equilibrio dentro del portafolio. En el frente turístico, los resultados también dejaron señales mixtas, aunque con cierre positivo. Aunque el negocio hotelero mostró un menor dinamismo y la ocupación cayó más de tres puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2025, otras líneas compensaron esa desaceleración.

El segmento de alimentos y bebidas logró incrementar tarifas y registrar un crecimiento anual de 6,6%, mientras que una operación inmobiliaria vinculada al Fondo de Capital Privado Nexus de Apartamentos de Bogotá generó una utilidad extraordinaria de $8.497 millones. Gracias a ello, la utilidad neta del segmento llegó a $15.028 millones.

PUBLICIDAD

La infraestructura consolidó su rol como motor de crecimiento para Corficolombiana, con concesiones viales 4G como Covioriente y Covipacífico liderando los ingresos por rendimientos del activo financiero - crédito Covioriente

En energía y gas, el panorama fue distinto. Las cifras del trimestre estuvieron por debajo de las registradas hace un año, principalmente por una menor demanda proveniente de sectores como el industrial y el termoeléctrico. Esa reducción afectó los volúmenes comercializados y transportados, además de verse influenciada por ajustes tarifarios asociados al índice de precios al productor.

Aun así, Promigas mantuvo un papel clave dentro del sistema energético nacional, representando el 54% del gas natural transportado en Colombia. Por su parte, la planta de regasificación de Spec continuó siendo una pieza estratégica para la seguridad energética del país, con un crecimiento de 4,9% anual en el volumen de Gas Natural Licuado regasificado.

PUBLICIDAD

La agroindustria, otra de las apuestas de Corficolombiana, enfrentó un trimestre más retador. Factores climáticos incidieron en el desarrollo normal de las cosechas de palma y arroz, obligando a reajustes y aplazamientos en la producción.