Este año, Mirtha Legrand vuelve a estar en la terna de conductoras junto a Moria Casán (Incorrectas), Verónica Lozano (Cortá por Lozano) y Pamela David (Pamela a la tarde), borrando con el codo lo que dijo APTRA sobre la participación de la diva en las sucesivas ternas. Además, resulta increíble que no esté nominada Mariana Fabbiani, y sí su programa. Para los integrantes de la entidad los programas se conducen solos, si no, no hay explicación lógica para que no esté ternada.