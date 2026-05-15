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‘Detector de Mentiras’ de La Mañanera será programa televisivo para aclarar “noticias falsas” sobre el gobierno: cuándo y cómo será

La encargada de este proyecto será Luisa María Alcalde, la nueva Consejera Jurídica del gabinete de la mandataria mexicana

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Conferencia matutina
Detector de mentiras será un programa televisivo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que la famosa sección ‘Detector de Mentiras’ de la mañanera del pueblo será un programa de televisión, durante su conferencia matutina de este 15 de mayo en Palacio Nacional.

Este segmento es proyectado cada miércoles durante la rueda de prensa diaria de la jefa de Estado, con el objetivo de aclarar todas las “noticias falsas” que circulan en los medios de comunicación y las plataformas digitales.

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“Vamos hacer un programa especial en la tarde que va coordinar Luisa, es el detector de mentiras pero extendido. Porque sale una nota que tiene cosas falsas y aquí lo decimos el miércoles, la desmiente la secretaria correspondiente, pero se queda en el desmentido pequeñito. Lo que vamos hacer es una semanal”, declaró la jefa de Estado.

Esta nueva medida se da en un contexto donde en las últimas semanas se le ha cuestionado a la mandataria mexicana por diversos temas a través de canales de información, destacando: el caso del gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya, la relación entre México y Estados Unidos, los agentes de la CIA en Chihuahua, así como los datos de la inflación y la economía mexicana.

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La encargada de este proyecto será Luisa María Alcalde, la nueva Consejera Jurídica del gabinete de Sheinbaum, quien publicó este viernes a través de su cuenta oficial de X, el video de las declaraciones de la líder mexicana junto al mensaje: "Muy pronto: Derecho de réplica“.

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum

Acceso a internet para todo México

Durante la conferencia de prensa, la mandataria mexicana aseguró que existen dos maneras en que puede crecer la conexión a internet en todas las regiones del país:

  • Con Altán Redes y CFE a través de su programa de ampliación
  • Con el cambio de la Ley de Telecomunicaciones

“Las telefónicas pagan por el espectro, entonces les planteamos que una parte de lo que pagan lo utilicen para ampliar la conectividad. No hay conectividad en las empresas telefónicas porque no van a los lugares donde ellos no van a recuperar los ingresos, para zonas pobres, entonces por esto el Estado tiene que entrar a esos lugares”, señaló.

De la misma forma, manifestó que a las compañías se les sugirió un plan para instalar fibra óptica o antenas con el recurso que se paga con el espectro.

Parte de las iniciativas de este año relacionadas con este tema, es la conexión total de las escuelas, centros de salud y hospitales, además de ampliar el acceso a los lugares que aún no cuentan con 5G.

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