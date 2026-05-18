La ANSES actualizó en mayo 2026 los montos de las Pensiones No Contributivas según la inflación de marzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso una actualización de los montos de las Pensiones No Contributivas (PNC), medida publicada en el Boletín Oficial. El reajuste de estos haberes responde a la variación del índice de inflación de marzo, con el objetivo de preservar el ingreso de los sectores más vulnerables.

El pago sigue un esquema escalonado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), buscando evitar aglomeraciones y garantizar una distribución ordenada de los fondos.

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De cuánto son las Pensiones No Contributivas de ANSES en mayo 2026

En mayo de 2026, las Pensiones No Contributivas fueron actualizadas por ANSES en un 3,38% respecto al mes anterior, en línea con la inflación relevada en marzo, que fue del 3,4%. Este ajuste aplica a todas las modalidades de PNC y también se refleja en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Los montos establecidos son los siguientes:

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Pensión No Contributiva por Invalidez y por Vejez: $275.221,87.

Bono extraordinario: $70.000, que se paga junto al haber mensual.

Total para PNC por Invalidez y Vejez (más bono): $345.221,87.

Pensión Madre de 7 Hijos: $393.174,10, equiparada al haber mínimo previsional.

Total para Pensión Madre de 7 Hijos (más bono): $463.174,10.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $314.539,27, que con bono suma $384.539,27.

Haber mínimo jubilatorio: $393.174,10.

Haber máximo jubilatorio: $2.645.689,40.

El bono extraordinario de $70.000 permanece vigente y se acredita automáticamente junto con el pago mensual. Los beneficiarios que cobran el haber mínimo, la PUAM o pensiones no contributivas reciben el bono completo. Para quienes perciben un monto superior al mínimo, el bono se liquida de forma proporcional hasta alcanzar un tope de $463.174,10 (haber mínimo más bono).

La Pensión Madre de 7 Hijos recibe $393.174,10 mensuales, equiparada al haber mínimo, con bono totaliza $463.174,10 (Reuters)

Este esquema garantiza que quienes reciben menores ingresos tengan un refuerzo que compense el impacto de la inflación, mientras que aquellos que ya perciben montos superiores reciben una compensación proporcional.

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Quiénes cobran las PNC de ANSES

Las Pensiones No Contributivas de ANSES están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad social, física o económica que no cuentan con cobertura previsional. Según la normativa vigente, existen cuatro tipos principales:

Pensión por Invalidez: Otorgada a personas con discapacidad que les impide trabajar y que no tienen recursos económicos suficientes.

Pensión por Vejez: Destinada a adultos mayores sin cobertura previsional y en situación de necesidad.

Pensión Madre de 7 Hijos: Dirigida a mujeres que hayan tenido al menos siete hijos y que no perciban jubilación ni pensión.

Pensión para personas con VIH y/o hepatitis B o C: Regulada por la Ley 27.675, dirigida a personas en situación de vulnerabilidad que atraviesan estas enfermedades.

Estas prestaciones buscan proteger a quienes, por su condición social, de salud o edad, no pueden acceder a una jubilación contributiva. La mayoría de los beneficiarios percibe, además del monto base, el bono extraordinario vigente. El mecanismo del bono extraordinario de $70.000 también alcanza a quienes cobran PUAM y el haber mínimo jubilatorio.

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Las Pensiones No Contributivas de ANSES están dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad social que no poseen cobertura previsional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si un beneficiario supera el haber mínimo, el bono se ajusta proporcionalmente hasta alcanzar el tope establecido por la normativa.

Cuándo cobro las PNC de ANSES en mayo 2026

El cronograma de pagos para las Pensiones No Contributivas de mayo 2026 está organizado por terminación del DNI del titular, lo que permite una distribución escalonada y ordenada de los haberes en todo el país. El pago inicia en la segunda semana de mayo:

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DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Este sistema se repite cada mes, facilitando la planificación del cobro y evitando la acumulación de personas en bancos y cajeros automáticos. Las asignaciones familiares vinculadas a las PNC se abonan en el mismo período, desde el 11 de mayo hasta el 10 de junio, para todas las terminaciones de documento.

Los requisitos y la modalidad de acreditación de las Pensiones No Contributivas permanecen sin cambios y pueden consultarse en los canales de ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ANSES aclara que los requisitos para acceder a las PNC, así como la modalidad de acreditación, no presentan cambios respecto a meses anteriores. El calendario oficial está disponible para consulta en los canales habituales del organismo, y contempla tanto la actualización mensual de los haberes como los refuerzos extraordinarios vigentes.

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