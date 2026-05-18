La Superintendencia de Regulación Sanitaria reduce tiempos de registro de productos a 10 días

La Superintendencia de Regulación Sanitaria de El Salvador reduce el registro de medicamentos, alimentos y cosméticos hasta diez días hábiles. (Laboratorio de SRS El Salvador: Rigor en el Control de Calidad Alimentaria - VisualesIA ScribNew)

La Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) ha implementado un sistema innovador que permite el registro de medicamentos, alimentos y productos cosméticos en plazos mínimos de dos días y hasta diez días hábiles, cifra nunca antes alcanzada en El Salvador.

Este avance, destacado por el titular de la institución, Noé Giovanni García, marca un hito en el acceso a productos regulados y en la eficiencia del Estado salvadoreño.

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Según explicó García este lunes en una entrevista matutina, el proceso para registrar un producto que antes podía extenderse hasta seis meses o en algunos casos 10 años, actualmente puede completarse en un lapso de dos a diez días hábiles, dependiendo del rubro.

“Antes registrar un alimento tardaba hasta seis meses, hoy sólo diez días hábiles como máximo”, afirmó el funcionario. Argumentando que este cambio no ha comprometido los estándares de calidad, pues cada trámite se evalúa de forma exhaustiva para garantizar la seguridad de los consumidores.

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Modernización institucional y transformación digital

La transformación de la antigua Dirección Nacional de Medicamentos en la Superintendencia de Regulación Sanitaria se concretó en agosto de 2024, en el contexto de la pandemia por COVID-19.

Desde entonces, la institución asumió nuevas competencias, incorporando la regulación de productos veterinarios, cosméticos e higiénicos, además de los medicamentos y alimentos.

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“Hemos pasado de trámites presenciales y parcialmente automatizados a un sistema completamente digital, donde los usuarios pueden registrar sus productos en línea, empleando firma electrónica, sin necesidad de acudir a nuestras oficinas”, detalló García.

Esta modernización ha simplificado los procesos, eliminado documentación innecesaria y facilitado la interconexión con otras instituciones estatales como el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Hacienda. “Ya no pedimos documentos que no tienen sentido porque la información está en el gobierno, lo que nos permite reducir los tiempos de respuesta y atraer inversión”, añadió el superintendente.

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El nuevo sistema de registro digital permite que usuarios inscriban productos en línea utilizando firma electrónica y sin trámites presenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la economía y disponibilidad de productos

Solo en su primer año de funcionamiento, la SRS registró más de 19.000 productos hasta septiembre de 2025, lo que permitió aumentar la disponibilidad y variedad en el mercado nacional.

“Con esta transformación hemos garantizado el abastecimiento oportuno de medicamentos, alimentos, cosméticos, productos veterinarios, fortaleciendo la confianza de inversionistas y asegurando la salud de la población”, señaló García.

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La agilización de trámites también ha favorecido la importación y comercialización de productos que antes no se encontraban en el país, beneficiando tanto a los consumidores como a los empresarios. La institución continúa con la capacitación de manipuladores de alimentos, la simplificación de autorizaciones para restaurantes y la promoción de mejores prácticas en la industria alimentaria.

Vigilancia y advertencia sobre compras en redes sociales

La Superintendencia mantiene una vigilancia activa sobre el mercado, incluyendo plataformas digitales y redes sociales donde se comercializan productos regulados. García advirtió sobre los riesgos de comprar medicamentos o cosméticos en plataformas como Marketplace y tiendas en línea donde no se garantiza el registro sanitario.

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“Recomendamos evitar la compra de medicamentos por Internet, sobre todo si no están autorizados o se venden de forma informal, ya que pueden poner en riesgo la salud”, expresó el funcionario.La SRS realiza operativos en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), para decomisar productos ilegales o falsificados que se ofrecen en redes sociales, pero también de plataformas extranjeras.

Además, la población puede consultar el estatus de cualquier producto y denunciar irregularidades a través del Call Center 194 de la institución.

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La SRS facilitó el acceso a más de 19,000 productos regulados durante su primer año desde la modernización institucional en 2024. (Foto cortesía Entrevista AM)

Sanciones y acompañamiento a empresas

Cuando se detecta que una empresa incumple la normativa, la SRS inicia un proceso de investigación que puede culminar en sanciones como multas, cancelación de la autorización del producto o del establecimiento y retiro del mercado de los bienes que no cumplan los estándares.

“No se trata solo de sancionar, sino de acompañar y guiar para que se cumpla la regulación, se priorice la salud de la población”, concluyó García.

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No se brindaron datos concretos de sanciones aplicadas a empresas salvadoreñas, el titular se limitó a confirmar que se han implementado acciones para el retiro de productos que no están cumpliendo con las normas de seguridad para su consumo.