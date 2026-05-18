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El Vaticano anunció el lanzamiento de una encíclica sobre la inteligencia artificial junto a Anthropic

La nueva declaración papal abordará la dignidad humana frente al avance de la inteligencia artificial y contará con la participación de destacados representantes del sector tecnológico, líderes religiosos y académicos en su presentación central

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El Vaticano presentará la primera encíclica sobre inteligencia artificial y dignidad humana el 25 de mayo, encabezada por el papa León XIV. REUTERS/Vincenzo Livieri/File Photo
El Vaticano presentará la primera encíclica sobre inteligencia artificial y dignidad humana el 25 de mayo, encabezada por el papa León XIV. REUTERS/Vincenzo Livieri/File Photo

El Vaticano informó que el papa León XIV y el cofundador de la empresa de inteligencia artificial Anthropic lanzarán la primera encíclica del pontífice el 25 de mayo, anunció el lunes el Vaticano en referencia a un documento sobre el cuidado de la dignidad humana en la era de la IA.

Anthropic se ha presentado como la empresa de IA que más prioridad le da a la seguridad y la mitigación de riesgos. Como resultado, la presencia de su director Christopher Olah en el Vaticano es significativa y sugiere que la postura del pontífice sobre la IA se convertirá en un nuevo foco de tensión con el gobierno de Trump.

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El gobierno estadounidense ordenó en febrero a todas las agencias que dejaran de usar la tecnología de inteligencia artificial de Anthropic e impuso otras sanciones importantes por negarse a permitir que el ejército use su tecnología sin restricciones. Anthropic está demandando al gobierno, al que acusa de tomar represalias en su contra debido a su intento de imponer límites sobre cómo puede desplegarse su tecnología de IA.

León, que ha convertido la IA en una prioridad de su joven pontificado, está profundamente preocupado por el uso de esa tecnología para fines bélicos y ha pedido una mejor supervisión humana.

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Ilustración digital de una cabeza de robot semitransparente con circuitos, rodeada de servidores, centros de datos y torres eléctricas. El logo de Anthropic es visible.
La encíclica Magnifica Humanitas aborda los desafíos éticos de la IA y sitúa el tema dentro de la doctrina social de la Iglesia católica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia del papa en el lanzamiento del documento Magnifica Humanitas también es significativa, ya que este tipo de presentaciones suelen realizarse en la sala de prensa del Vaticano con unos pocos funcionarios seleccionados e invitados que responden a preguntas de reporteros sobre el documento.

Esta vez, el Vaticano reunirá a líderes prominentes para un lanzamiento formal en el auditorio principal del Vaticano: dos de sus cardenales más importantes: el cardenal Víctor Manuel Fernández, responsable de doctrina, y el cardenal Michael Czerny, responsable de desarrollo, serán los principales presentadores. Olah estará entre los ponentes laicos, junto con las teólogas Anna Rowlands y Leocadie Lushombo.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ofrecerá una conclusión y León pronunciará un discurso y dará una bendición final, señaló el Vaticano.

León firmó el documento el 15 de mayo, 135 años exactos después de que su homónimo, el papa León XIII, firmara su encíclica más importante, “Rerum Novarum”, o Sobre las Cosas Nuevas. Ese documento abordó los derechos de los trabajadores, los límites del capitalismo y las obligaciones que los Estados y los empleadores tenían con los trabajadores mientras avanzaba la Revolución Industrial.

La postura del papa León XIV sobre el uso de la inteligencia artificial suscita tensiones con el gobierno de Trump y eleva el debate internacional. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo
La postura del papa León XIV sobre el uso de la inteligencia artificial suscita tensiones con el gobierno de Trump y eleva el debate internacional. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

Se convirtió en la base del pensamiento social católico moderno, y el actual papa ya lo ha citado en relación con la revolución de la IA, que muchos conjeturan plantea las mismas preguntas existenciales que la Revolución Industrial planteó hace más de un siglo. La nueva encíclica está prevista a situar la cuestión de la IA en el contexto de la doctrina social de la Iglesia, que también abarca asuntos como el trabajo, la justicia y la paz.

El director de Anthropic, Dario Amodei, había trabajado en OpenAI antes de que él y un grupo renunciaran para formar Anthropic en 2021, en desacuerdo con el director Sam Altman sobre la seguridad de la IA. La empresa nueva prometió un enfoque más claro en la seguridad de la tecnología superior a la humana llamada inteligencia artificial general que ambas firmas de San Francisco buscan construir.

En su sitio web, Anthropic escribió sobre la competencia entre Estados Unidos y China en IA y las amenazas de que la tecnología caiga en manos de regímenes autoritarios. Advirtió que Estados Unidos y sus aliados democráticos deben seguir liderando el desarrollo de la IA e imponer reglas y normas sobre su expansión, para evitar que China y otros regímenes autoritarios la desplieguen para fines de represión y vigilancia.

A principios de este año, Anthropic, de propiedad privada, afirmó que su valoración creció hasta 380.000 millones de dólares, posicionándose con su chatbot Claude junto a rivales como OpenAI y el fabricante de cohetes de Elon Musk, SpaceX, que recientemente se fusionó con su startup de IA xAI, creadora del chatbot Grok.

(con información de AP)

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