Panamá

Accidente de autobús en la vía Interamericana en Panamá deja un muerto y 49 heridos

Los ocupantes del transporte público se dirigían hacia sus hogares, luego de participar en una actividad política en la ciudad capital

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Un autobús que en Panamá se dirigía hacia el interior del país dejó una víctima fatal. Tomado de X
Un autobús que en Panamá se dirigía hacia el interior del país dejó una víctima fatal. Tomado de X

Un muerto y 49 heridos fue el resultado de un accidente en la vía Interamericana, a la altura del sector de El Platanal en Río Hato, provincia de Coclé, Panamá.

El accidente ocurrió cuando la lluvia caía incesantemente, mojando el pavimento por donde una gran cantidad de automóviles circulaba, cuando un autobús de la ruta Bocas del Toro- Panamá dio varias vueltas y fue a caer en una cuneta.

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Los accidentados, según los primeros informes, iban hacia sus hogares en Bocas del Toro, luego de participar en horas de la mañana en la ciudad de Panamá en una actividad política donde el expresidente de la República, Martín Torrijos, anunció un nuevo partido político, con miras a las elecciones de 2029.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, con contusiones de consideración.

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Este accidente se suma al ocurrido en abril de este año cuando otro autobús que se dirigía hacia la ciudad capital invadió el paño contrario y fue a parar contra un sedán, donde viajaba una familia, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas.

Un microbús que llevaba turistas israelíes chocó contra un autobús en la autopista Panamá- La Chorrera.
Un microbús que llevaba turistas israelíes chocó contra un autobús en la autopista Panamá- La Chorrera.

Las víctimas fueron el pastor Benjamín López de la Iglesia de Dios Pentecostal de La Ermita de San Carlos, su esposa y sus dos hijas menores de edad.

López se dirigía hacia su congregación religioso cuando el automóvil que manejaba fue embestido por el autobús.

En ese momento, se dijo que el conductor del autobús se distrajo cuando el secretario le pasó una gaseosa.

Otro accidente en esa vía, en la autopista Arraiján–La Chorrera, a la altura de Costa Verde, se produjo el miércoles 13 de mayo cuando un microbús de turismo que marchaba en dirección a la ciudad capital colisionó con la parte trasera de un autobús que se encontraba detenido a orillas de la ruta, recogiendo pasajeros.

El microbús transportaba a ciudadanos israelíes y en el mismo falleció la joven Noa Yitzhak, de 22 años de edad, natural de Ma’ale Adumim, quien había completado su servicio militar y ahora ejercía como profesora de danza.

Un pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal, su esposa y sus dos hijas menores de edad perdieron la vida en un hecho de tránsito.
Un pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal, su esposa y sus dos hijas menores de edad perdieron la vida en un hecho de tránsito.

Producto del fuerte impacto, la joven falleció en el lugar, mientras que al menos cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros médicos.

En el sector de Santa Ana, vía hacia Playa El Rompío, en la provincia de Los Santos, también se dio un accidente de tránsito donde dos personas estuvieron involucradas.

Una de ellas resultó herida y recibió atención prehospitalaria por parte del equipo del Servicio de Atención Médica de Rescate (SAMER) del Cuerpo de Bomberos.

Lamentablemente, la segunda persona fue encontrada sin signos vitales en la escena, informaron los primeros bomberos que llegaron al lugar de la tragedia.

De enero a mayo de este año, las estadísticas del Benemérito Cuerpo de Bomberos indican que han atendido exactamente 1,080 accidentes de tránsito, reflejando, según la entidad, el constante trabajo operativo que desarrollan, debido a estos eventos.

Noa Yitzhak, de 22 años de edad, natural de Ma’ale Adumim, perdió la vida en un accidente de tránsito en Panamá.
Noa Yitzhak, de 22 años de edad, natural de Ma’ale Adumim, perdió la vida en un accidente de tránsito en Panamá.

Cada incidente que se produce en las calles y avenidas del país, aseguran los camisas rojas, representa minutos cruciales donde el personal bomberil responde para realizar rescates, brindar atención prehospitalaria y controlar situaciones que ponen en peligro la vida de conductores, pasajeros y peatones.

Entre las principales causas que provocan estas emergencias viales se encuentran el exceso de velocidad, distracciones al volante, uso del teléfono celular mientras se conduce, irrespeto a las señales de tránsito y la conducción bajo efectos del alcohol, siempre de acuerdo al Cuerpo de Bomberos de Panamá.

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