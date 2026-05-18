Ranking de inflación: cuáles fueron las provincias que superaron el promedio nacional

Hubo cinco provincias donde las variaciones mensuales resultaron inferiores al promedio nacional. Se destacó Río Negro, donde los precios subieron 2,1% en abril (Reuters)

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró en abril una desaceleración, aportando señales de moderación en la inflación nacional: marcó una suba del 2,6%, y significó una caída de 0,8 puntos porcentuales respecto al mes anterior. Este comportamiento se replicó en la mayoría de las provincias que publican sus propias mediciones, donde se observó una tendencia similar. No obstante, varias registran aumentos por encima del promedio.

De acuerdo a un relevamiento de Politikon Chaco, dentro del conjunto de provincias, Chaco registró la mayor suba del país, con un 3,2%, seguida por Neuquén y Santa Fe, ambas con un 3%, mientras que Córdoba alcanzó un 2,9% y Tucumán un 2,7 por ciento.

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Por otro lado, hubo cinco provincias donde las variaciones mensuales resultaron inferiores al promedio nacional, destacándose Río Negro con la menor variación del mes: 2,1 por ciento.

Este gráfico muestra la variación porcentual mensual de inflación para abril de 2026 y la variación acumulada del primer cuatrimestre de 2026 en varias provincias argentinas, destacando las regiones con mediciones locales de IPC. (Politikon Chaco)

El análisis intermensual señala una clara tendencia a la desaceleración en ocho provincias, mientras que solo dos mostraron un aumento. Chaco fue el distrito con la mayor aceleración de precios, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales, seguida por Río Negro con 0,2 puntos porcentuales.

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En contraste, las mayores desaceleraciones se dieron en Mendoza y Jujuy, con retrocesos de -1,3 y -1,4 puntos porcentuales, respectivamente.

Cabe mencionar que hay condiciones que provocan que los precios evolucionen de manera distinta en cada región del país. Entre ellas, se encuentran la estructura productiva, los costos de transporte, impuestos y regulaciones propias, diferencias en la demanda y tarifas de servicios.

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A nivel acumulado, el IPC nacional sumó un 12,3% en el primer cuatrimestre del año, superando el 11,6% registrado en el mismo período de 2025.

Entre las provincias, Tucumán, Jujuy y Santa Fe alcanzaron los mayores crecimientos en el cuatrimestre, con una suba de 12,6% cada una, situándose por encima del promedio nacional. Río Negro quedó último en el ranking, siendo la única provincia que no alcanzó el 10% de aumento en el mismo lapso (9,6%).

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En el balance interanual, abril arrojó una suba del IPC del 32,4% a nivel nacional, cifra levemente inferior a la del mes anterior. Cinco provincias superaron esa variación: Neuquén (36,0%), San Luis (33,1%), Córdoba (33%), Santa Fe (32,9%) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) (32,4%).

Variaciones interanuales del IPC en provincias para abril de 2026

El resto de los distritos quedó por debajo del nivel general nacional, con Río Negro cerrando la lista, al ser la única con una variación interanual inferior al 30% (23,6%).

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Expectativas para mayo

Para mayo, el relevamiento de precios realizado por C&T anticipa una desaceleración, con una inflación general estimada en 2,2%. Este comportamiento se explica por el fin del pico estacional en educación e indumentaria, así como por cierta estabilidad en alimentos y bebidas. El Hot Sale y el ajuste limitado en los combustibles también contribuyen a este resultado.

Por su parte, Equilibra proyecta una nueva baja en el IPC, aunque todavía se mantendría por encima del 2%. Esta previsión responde a menores subas en naftas y al impacto del Hot Sale, que impulsó rebajas importantes en indumentaria y otros sectores.

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De todos modos, analistas advierten que el proceso de desinflación avanzaría a un ritmo más lento que lo previsto, principalmente por factores inerciales y mecanismos de indexación presentes en servicios como seguros, medicina prepaga, colegios, internet y cable, que tienden a ajustar sus tarifas según la evolución previa de los precios.

Ranking regional

Por otra parte, cabe mencionar que pese a la desaceleración de abril, Argentina sigue en el podio de los países con mayor inflación de América Latina.

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El país registró la segunda mayor inflación anual de la región, superada únicamente por Venezuela. En comparación, países como Bolivia, Colombia, Uruguay, Brasil, Chile, México y Perú mostraron tasas notablemente más bajas.

La inflación interanual de Argentina alcanzó el 32,4%, ubicándola por detrás de Venezuela, que presentó una variación anual de 612%. Cuba, con 14,73%, y Bolivia, con 14,18%, también se situaron entre los pocos países con tasas de dos dígitos, junto a Argentina y Venezuela.

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Por debajo, Colombia registró 5,68%, Honduras 5,56%, República Dominicana 5,11%, México 4,45% y Brasil 4,39%. Chile y Perú tuvieron una inflación interanual de 4%, Nicaragua marcó 3,55% y Guatemala 3,4%. Uruguay, que en marzo había alcanzado el nivel más bajo en setenta años, cerró abril con una variación anual de 3,16%.

Entre los países con menor inflación se encuentran Ecuador (2,6%), Paraguay (2,3%) y El Salvador (2,16%). Panamá tuvo una inflación anual de 0,9% y Costa Rica permaneció en terreno negativo, con una variación de -1,64%.