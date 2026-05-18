Costa Rica

Costa Rica registra una caída histórica en las muertes infantiles, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas

El informe más reciente evidencia un descenso del 17.3% en la mortalidad infantil respecto al año anterior, situando a Costa Rica entre los países con menor indicador en la región durante la última década

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Un bebé recién nacido con cabello oscuro y piel rosada, duerme de lado envuelto en una manta blanca, mostrando una pulsera de identificación en su muñeca derecha.
El informe oficial señala que Costa Rica contabilizó 45,288 nacimientos y 370 muertes infantiles en el último ciclo interanual. En comparación con el periodo anterior, esto representa 343 nacimientos menos y 81 muertes infantiles menos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tasa de mortalidad infantil en Costa Rica experimentó un descenso durante el periodo abril 2025 – marzo 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en su último informe estadístico publicado este lunes.

El país registró 8.17 muertes por cada mil nacimientos, una cifra que marca un retroceso respecto al año previo, cuando el indicador se situó en 9.88 por mil.

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El informe oficial señala que Costa Rica contabilizó 45,288 nacimientos y 370 muertes infantiles en el último ciclo interanual. En comparación con el periodo anterior, esto representa 343 nacimientos menos y 81 muertes infantiles menos.

La reducción equivale a una baja del 17.3% en la mortalidad infantil, lo que implica dos muertes menos por cada mil nacimientos respecto al año anterior.

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Esta disminución es la mayor registrada en los últimos años y devuelve la tasa nacional a valores similares a los del primer quinquenio de la serie histórica iniciada en 2016.

Entre 2016 y 2020, la tasa se mantuvo alrededor de ocho muertes infantiles por cada mil nacimientos. En los años siguientes, el indicador subió gradualmente hasta alcanzar su punto más alto —diez muertes por cada mil nacimientos— en el periodo 2024 – 2025.

Las cifras proporcionadas por el INEC evidencian un retroceso de la mortalidad infantil al nivel más bajo en una década.

El aspirante informó que se pondrá en marcha una cuenta de ahorro con S/ 1.000 destinada a cada recién nacido.
La reducción reciente implica avances concretos en materia de salud materno-infantil y en la atención a la primera infancia. El INEC subraya que mantener la tendencia descendente será clave para consolidar el bienestar infantil en el país. Foto: Hospital Ángeles

Históricamente, después de un lustro de estabilidad, la tasa había escalado a nueve por mil durante el segundo quinquenio, aunque la tendencia se revirtió en el último año.

La reducción reciente implica avances concretos en materia de salud materno-infantil y en la atención a la primera infancia. El INEC subraya que mantener la tendencia descendente será clave para consolidar el bienestar infantil en el país.

Según las autoridades, el esfuerzo conjunto entre instituciones y la continuidad de políticas públicas han sido fundamentales para este resultado.

El dato más reciente sitúa a Costa Rica nuevamente en los niveles más bajos de mortalidad infantil de la región en la última década.

Para quienes se preguntan por qué bajó la tasa, la respuesta oficial apunta a la mejora en los servicios de salud, la vigilancia epidemiológica y la ampliación de programas preventivos que han reducido los factores de riesgo en los nacimientos y la infancia temprana.

Según el Ministerio de Salud, estos logros no solo evidencian mejoras en la atención médica, sino también en la vigilancia inmediata a recién nacidos, sobre todo en los primeros 28 días, la etapa más vulnerable para su desarrollo.

En términos concretos, este avance significa que en Costa Rica más niños sobreviven y crecen, gracias a una mejor respuesta del sistema sanitario y al compromiso de los actores sociales involucrados.

El fortalecimiento de los servicios médicos durante la gestación y el parto, junto con una atención más rigurosa en el periodo neonatal, se consolidan como los pilares principales detrás de estos resultados.

Retos pendientes en la salud materno infantil

A pesar de las mejoras, el Ministerio de Salud reconoce la existencia de desafíos que requieren atención urgente. Entre las prioridades figura acortar los tiempos de respuesta y traslado ante emergencias que afectan a madres y recién nacidos, especialmente en zonas rurales o alejadas de los principales centros asistenciales.

Una madre sonriente de cabello oscuro sostiene a su bebé recién nacido, envuelto en blanco, mientras se miran a los ojos. Hay luz natural de fondo.
A pesar de las mejoras, el Ministerio de Salud reconoce la existencia de desafíos que requieren atención urgente. Entre las prioridades figura acortar los tiempos de respuesta y traslado ante emergencias que afectan a madres y recién nacidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra meta es fortalecer la cobertura de servicios en comunidades rurales e indígenas, donde las barreras geográficas y sociales dificultan el acceso a controles médicos y apoyo especializado.

Además, se busca intensificar la prevención desde el inicio del embarazo, con énfasis en la promoción del control prenatal temprano y la atención a factores de riesgo como el embarazo adolescente.

Las autoridades sanitarias insisten en que este avance impulsa la responsabilidad de trabajar con base en la evidencia y en la mejora continua, con el objetivo de garantizar que cada niño y niña inicie su vida en condiciones seguras y saludables.

El INEC concluye que, pese a la mejoría, persiste el desafío de sostener los logros alcanzados y de fortalecer la prevención para asegurar que la mortalidad infantil continúe descendiendo en los próximos años.

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