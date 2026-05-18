Honduras: Suspenden temporalmente operaciones de Patuca III por caída crítica en niveles de agua

Fotografía de la hidroeléctrica Patuca III, en la comunidad de Patuca, departamento de Olancho (Honduras). EFE/ Germán Reyes

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció la suspensión temporal de las operaciones de la Central Hidroeléctrica Patuca III, en Olancho, debido a la reducción crítica del nivel de agua en el embalse, situación que las autoridades atribuyen a la prolongada temporada seca que afecta al país.

La medida, coordinada junto a la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad, entró en vigencia desde la noche del domingo 17 de mayo, luego de que el embalse alcanzara el límite mínimo permitido para operar: 280 metros sobre el nivel del mar.

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Según el comunicado oficial, las actuales condiciones ya no permiten mantener la rotación adecuada de las turbinas generadoras bajo los estándares técnicos y de seguridad establecidos.

La paralización de Patuca III, una de las principales plantas hidroeléctricas del país con capacidad instalada de 77 megavatios, genera preocupación en distintos sectores debido al impacto que podría tener en el suministro energético de Olancho y otras zonas del territorio nacional.

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Racionamientos de energía

De acuerdo con la ENEE, la suspensión podría extenderse entre una y tres semanas, dependiendo de la llegada de las primeras lluvias de invierno previstas por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) hacia finales del presente mes.

Mientras tanto, la estatal eléctrica confirmó que recurrirá al respaldo de generación térmica instalada en el municipio de Juticalpa para intentar mantener la estabilidad del servicio energético en la región oriental del país.

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La hidroeléctrica Patuca III, con capacidad de 77 megavatios, enfrenta su tercera suspensión debido a condiciones climáticas adversas en los últimos años. (Cortesía: Empresa Nacional de Energía Eléctrica)

Racionamientos de energía

Autoridades locales reconocen que la capacidad de las plantas térmicas aún resulta insuficiente para cubrir completamente la demanda energética mientras Patuca III permanezca fuera de operación.

El alcalde de Juticalpa, Wlaner Castro, confirmó que las unidades térmicas ya comenzaron a operar y advirtió que el sistema continúa bajo presión.

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“Las térmicas ya están funcionando, pero no son suficientes para abastecer toda la demanda energética mientras Patuca III logra recuperar los niveles de agua necesarios para volver a operar”, expresó el edil.

La situación también ha generado diversas reacciones entre ciudadanos y sectores productivos de Olancho, quienes temen posibles interrupciones en el servicio eléctrico si las condiciones climáticas no mejoran en los próximos días.

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Algunos pobladores consideran que la crisis refleja la vulnerabilidad del sistema energético nacional ante fenómenos climáticos extremos y la necesidad de diversificar las fuentes de generación.

Otros sectores consideran que la suspensión era inevitable debido a las limitaciones técnicas de la represa y respaldan la decisión de la ENEE de priorizar la seguridad operativa de la infraestructura hidroeléctrica.

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La ENEE suspende temporalmente operaciones en la central hidroeléctrica Patuca III

Interrupciones programadas

El comunicado oficial también recordó que esta no es la primera vez que Patuca III enfrenta interrupciones derivadas de fenómenos naturales. Desde su entrada en funcionamiento, la central ha suspendido operaciones en al menos dos ocasiones previas: durante un mes en 2024 y por aproximadamente dos semanas en 2025, ambas relacionadas con condiciones climáticas adversas.

Kevin Rodríguez experto en energía señalan que la dependencia de los embalses hidroeléctricos durante períodos prolongados de sequía representa uno de los principales desafíos para el sistema eléctrico hondureño, especialmente en temporadas donde las lluvias registran retrasos o disminuciones significativas.

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La ENEE aseguró que la central retomará operaciones tan pronto las lluvias permitan recuperar el nivel óptimo del embalse. Asimismo, la institución pidió comprensión a la población y reiteró su compromiso de garantizar la continuidad y estabilidad del servicio eléctrico en todo el país.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente sobre el comportamiento climático y la evolución del embalse, mientras crece la expectativa por el inicio oficial de la temporada lluviosa, considerada clave para restablecer la operación normal de Patuca III y reducir la presión sobre el sistema energético nacional.

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