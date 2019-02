"Yo sentía que estaba en su casa, en su fiesta y que era una desubicada si no daba el primer paso, por lo que me acerqué a saludarlo y enseguida apareció ese abrazo", contó Nancy. Al ser consultada sobre si hubo un pedido de perdón de su parte a Suar, la actriz respondió: "No. Simplemente le manifesté mi total cariño y su respuesta fue igual de tierna. Podría no haberlo sido, pero él me demostró que el respeto y el afecto estaban intactos".